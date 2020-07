Engerlinge Was gegen die Maikäfer-Larven hilft

Als Engerlinge werden die Larven vieler Käferarten bezeichnet. Während die Larven des Maikäfers, Junikäfers und des Gartenlaubkäfers in unseren heimischen Gärten großen Schaden anrichten können und als Schädlinge gelten, sind die Larven der Rosen- und Nashornkäfer absolute Nützlinge.

Maikäfer, Junikäfer und Gartenlaufkäfer

Mai- und Junikäfer-Larven haben einen weißen Körper und einen kleinen braunen Kopf. Sie sind vorne und hinten etwa gleich dick. Am Kopf kann man sehr lange, kräftige, deutlich angewinkelte Beinchen entdecken.

Der Maikäfer ist seit einigen Jahren sehr selten geworden. Vereinzelt kann man ihn noch in Süd-Westdeutschland antreffen.

Nach vier bis sechs Wochen schlüpft ein Engerling aus dem Ei. Danach lebt er je nach Art zwischen zwei und vier Jahre in der Erde. Anfangs ernährt er sich von Humus, später von zarten Gras- und Krautwurzeln und frisst am Ende seines Lebens sogar Baumwurzeln. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Mai- und Junikäferengerling fünf bis sieben Zentimeter lang. Kurz vor seinem letzten Winter zieht sich der Engerling tief in die Erde zurück, verpuppt sich und verlässt im folgenden Frühjahr den Boden als Maikäfer, Junikäfer oder Gartenlaufkäfer. Da diese Engerlinge lebende Wurzeln fressen gelten sie als Schädlinge.

Rosenkäfer und Nashornkäfer

Laut der Bundesartenschutzverordnung gelten die Engerlinge des Rosen- und Nashornkäfers als besonders schützenswert. Deshalb sind sie auch im § 44 des Bundesnaturschutzgesetz mit inbegriffen. Dort steht, dass es verboten ist Engerlinge „zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“.

Rosenkäfer ernähren sich nur von Flüssigkeiten wie Harz, Nektar oder den Saft von Früchten.

Die Larven des Rosenkäfers gehören zu den nützlichen Engerlingen. Sie ernähren sich ausschließlich von toter Substanz. Deshalb leben die kleinen, weißen Larven hauptsächlich im Kompost und sorgen dafür, dass genug frischer Humus produziert wird. Die Engerlinge fressen die toten Pflanzen und scheiden nährstoffreichen Humus aus.

Engerlinge des Nashornkäfers werden bis zu zehn Zentimeter groß und sind daher sehr auffällig. Sie lieben abgestorbenes Holz. Leider gibt es in unseren Wäldern immer weniger natürliches Totholz, so dass die Engerlinge immer weniger Nahrung finden und seltener werden. Allerdings fördert das wärmer werdende Klima die Verbreitung des Nashornkäfers. Wenn Sie den Nashornengerlingen helfen wollen, dann verwenden Sie in Ihrem Garten Rindenmulch.

Engerlinge unterscheiden – Der Test

Alle Engerlinge haben angewinkelte, lange Brustbeinpaare und einen dicken Hinterleib. Wenn Sie die Larven ausgraben, dann rollen sie sich meistens leicht zusammen. Sie können die Engerlinge unterscheiden, indem Sie sie auf eine glatte Fläche legen. Dreht sich die Larve auf die Seite oder den Bauch und versucht sich so vorwärts zu schlängeln, dann handelt es sich um einen Mai- oder Junikäfer. „Dreht sich der Engerling auf den Rücken, dann haben Sie die Larve eines Rosenkäfers gefunden“, erklärt die Gartenexpertin Karin Greiner.

Zusätzlich spielt es eine große Rolle wo Sie den Engerling gefunden haben. Schädliche Engerlinge sind meistens unter dem Rasen, in Beeten oder Töpfen zu finden. Die nützlichen Larven der Rosenkäfer- oder Nashornkäfer leben im Kompost oder im Wald.

Ob Ihr Rasen von Engerlingen befallen wurde oder nicht, dass erkennen Sie auf den ersten Blick: Das Gras ist großflächig abgestorben. Vorsicht: Natürlich gibt es auch andere Gründe für einen toten Rasen, deshalb sollten Sie zuerst genauer hinschauen bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Graben Sie einen kleinen Teil der abgestorbenen Fläche um und durchsuchen den Aushub nach Larven. Diese befinden sich meist einige Zentimeter unter der Erde.

Schädliche Engerlinge bekämpfen

Wenn Sie Engerlinge in Ihrem Garten gefunden haben und sich sicher sind, dass es sich um die schädlichen Larven von Maikäfer, Junikäfer oder Gartenlaubkäfer handelt, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist es die Larven einzusammeln. Unsere Gartenexpertin Karin Greiner hat andere Ideen:

"Leihen Sie sich ein paar Hühner vom Nachbarn aus und lassen diese einen Tag in ihrem Garten spazieren gehen. Die Hühner picken die Larven aus der Erde. Für sie ein echtes Festmahl und Sie haben die Engerlinge los." Gartenexpertin Karin Greiner

Den Grünspecht kann man gut an seinen grünen Federn, dem roten Schopf und der schwarzen Gesichtsmaske erkennen.

Natürlich können Sie Ihren Garten auch so umgraben, dass die Engerlinge frei liegen. Jetzt können Sie sich auf die Unterstützung natürlicher Feinde verlassen. Igel, Spitzmäuse, Maulwürfe und auch Vögel wie der Grünspecht fressen die Engerlinge und Sie können im neuen Jahr einfach neuen Rasen ansähen.

Ebenfalls bewährt hat sich der Einsatz von Nematoden. Die winzigen Fadenwürmer sind im Fachhandel erhältlich und werden mit dem Gießwasser in den Boden eingebracht, wo sie sich vermehren und die Engerlinge abtöten. Hier ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen auf der Nematoden-Verpackung genau lesen. Die Behandlung mit Nematoden ist nur erfolgreich wenn Sie das Mischverhältnis, die Verdünnung und die Temperatur genau beachten.