Einkommenssteuererklärung Die 3 Fehler sollten Sie vermeiden

1. Keine Steuererklärung abgeben

Tatsächlich ist das der häufigste Fehler. Tobias Gerauer von der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V: "Vereinsinterne Erhebungen bei uns haben ergeben, im Jahr 2016 hat im Durchschnitt jeder 1.320 Euro Erstattung bekommen. Wenn man jetzt natürlich keine Steuererklärung abgibt, dann schenkt man das Geld dem Staat."

Garantiert ist eine Rückzahlung natürlich nicht - es gibt auch Fälle, in denen das Finanzamt eine Nachzahlung feststellt. Arbeitnehmer könnten aber in der Regel mit einer Erstattung rechnen, sagt Gerauer. Wenn sie eine Steuererklärung abgeben.

2. Belege nicht sammeln

Handwerkerrechnung? Busticket? Erstmal alles aufheben, rät Steuerexperte Gerauer. Auch wenn man sich zu einem späteren Zeitpunkt entschließt eine Steuererklärung abzugeben, hat man die Belege dann zur Hand.

Wer zum Beispiel Krankheitskosten geltend machen will, weiß am Anfang des Jahres meist noch nicht, ob die Grenze überschritten wird - die Kosten also absetzbar sind. Deshalb: lieber aufheben, wegwerfen können Sie die Belege auch später noch.

"Wenn ich dann später mal Hilfe hole bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder bei einem Steuerberater, kommt dann oft erst zu Tage, was alles geht - und da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man noch alle Belege hat." Tobias Gerauer, Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.

3. Aktuelle Veränderungen nicht beachten

Jede Woche veröffentlicht der Bundesfinanzhof neue Urteile, die für die eigene Steuererklärung wichtig sein können. Im Zweifelsfall können Sie also jetzt etwas absetzen, was im vergangenen Jahr noch nicht möglich war. "Da muss man natürlich auch am Ball bleiben und wenn man das nicht macht, dann verschenkt man auch Geld", sagt Tobias Gerauer.