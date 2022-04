Ei trennen Ohne Panne Eier trennen

Trennen Sie Ihre Eier, indem Sie das Eigelb vorsichtig von einer Eierschalenhälfte in die andere gleiten und so das Eiweiß abfließen lassen? Das ist auch eine gute Methode. Manchmal allerdings löst sich das empfindliche Eigelb auf und tropft in die Schüssel mit dem Eiweiß - Eischnee ade. Das Risiko können Sie aber minimieren. "Wichtig ist, dass die Eier schön gekühlt sind. Wenn sie schön kalt sind, lassen sie sich leichter trennen", sagt Angelos Klados, Konditormeister bei der Konditoreninnung Bayern und er muss es wissen. Er legt die Eier für einen halben Tag in den Kühlschrank, denn bei einer Temperatur von ungefähr 8 Grad ist das Eigeld stabiler.

Ei trennen - so macht es der Konditormeister

Angelos Klados trennt Eier auch auf die konventionelle Weise: Hände waschen oder Handschuhe anziehen, das gekühlte Ei vorsichtig aufschlagen und mit leichtem Druck der Daumen in den Riss die Schale in zwei Teile brechen. Dann das Eigelb zwischen den beiden Schalenteilen hin und her jonglieren, bis das Eigelb in einer Schalenhälfte allein ist - und das komplette Eiweiß in eine Schüssel abgelaufen ist.

Wenn er viele Eier zu trennen hat, benutzt der Konditormeister drei Gefäße: "In eine Schale kommt das Eiweiß, in das andere das Eigelb und über der dritten Schale jongliere und trenne ich das Ei. Ist es getrennt, schütte ich das saubere Eiweiß in die Schüssel mit dem bereits getrennten Eiweiß um. Das verhindert, dass ich beim zehnten Ei das Eiweiß mit Eigelb verunreinige und dann keinen Eischnee mehr aufschlagen kann."

Eier trennen Trichter

Ein einfaches Hilfsmittel kann beim Ei trennen helfen: Ein Trichter, in dem das Eigelb steckenbleibt und das Eiweiß in die Schüssel gleitet. "Wenn man das Ei vorsichtig aufschlägt, klappt das mit dem Trichter, ich habe das ausprobiert", so Angelos Klados.

Ei trennen in der Hand

Andere schwören auf die Hand-Methode: Hände sehr gründlich waschen, Ei aufschlagen und das Innere in die Hand fließen lassen - über einer Schüssel. Das Eiweiß fließt ab, das Eigelb bleibt in der Hand zurück und kann einfach in eine separate Schüssel gelegt werden.