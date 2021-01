Hagelschnur Was ist die Schnur im Ei?

Irgendwo zwischen Eigelb und Eiweiß findet man in jedem Ei eine etwas dickere, weiße Schnur. An der sogenannten Hagelschnur ist das Eigelb im Ei aufgehängt und fixiert. Sie verbindet das Eigelb mit der Schalenhaut und sorgt so dafür, dass das Eigelb immer im unteren, bauchigen Teil des Eies hängt.

Kann man die Hagelschnur essen?

Sie können die Hagelschnur problemlos einfach mitessen, so wie das Eigelb und das Eiweiß auch. Durchs Kochen oder Anbraten verschwindet sie sowieso im Eiweiß. Sie werden die Hagelschnur nicht wieder bemerken, da sie sich in der Konsistenz nicht vom Eiweiß unterscheidet.

Wo im Ei ist die Luftblase?

In jedem Ei steckt auch ein bisschen Luft. Die Luftblase liegt direkt unter der Schale auf der stumpfen, bauchigen Seite des Eis. Wenn Sie also Eier kochen wollen und diese anstechen, dann pieksen Sie genau dort in die Schale. Im kochenden Wasser erwärmt sich auch die Luft im Ei, dehnt sich aus und kann so problemlos austreten. Das Ei platzt nicht.