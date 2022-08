Eier kochen wie lange Das 5-Minuten-Ei und die wahre Kochzeit für weiche und hartgekochte Eier

Eier kochen

Wie lange Eier gekocht werden müssen, hängt natürlich davon ab, wie groß und schwer das Ei ist und wie das Ei vor dem Kochen gelagert wurde. Das heißt, ob sie aus dem Kühlschrank kommen oder Zimmertemperatur haben. Ein Ei der Größe M kocht ab dem Zeitpunkt, zu dem man es in kochendes Wasser legt, 4 bis 5 Minuten, bis es weich ist, so die Verbraucherzentrale. Wer es wachsweich mag, kocht sein Frühstücksei etwa 7 Minuten.

Eier hart kochen

Ein Ei der Größe M kocht man in acht bis zehn Minuten hart. Wenn es vorher im Kühlschrank gelagert wurde, dann eher zehn Minuten, so Daniela Krehl. Wichtig: Will man die hartgekochten Eier nicht gleich verzehren, beim Hartkochen die Eier auf keinen Fall anpiksen. Und nach dem Kochen nicht abschrecken, Grund: "Der Kälteschock ist (...) ungünstig, wenn man hartgekochte Eier länger aufbewahren möchte. Das kalte Wasser führt zu feinen Rissen, durch die bei der Lagerung Bakterien eindringen können." Bei weichen Eiern sorgt das - nicht zu lange dauernde - Abschrecken dafür, dass das Ei nicht nachgart. Auch, wenn es viele glauben: Wenn man Eier abschreckt, lassen sie sich deswegen nicht leichter schälen. Denn die Schälbarkeit hat mit der Frische des Eis zu tun - je frischer, desto schwerer lässt es sich pellen.