ebay Kleinanzeigen verkaufen Tipps ebay Kleinanzeigen: So verkaufen Sie erfolgreich

Mit diesen einfachen Tipps machen Sie Ihre Verkaufsanzeige erfolgreich. Plus: Was Sie aus rechtlicher Sicht unbedingt beachten sollten.

Das gute Gefühl nach Aufräum- und Entrümplungsaktionen in Keller oder Dachboden: Es herrscht wieder Ordnung. Der weniger schöne Gedanke: Wohin mit dem Berg von alten Büchern, CDs, Kleidung, Spielsachen oder ausrangierter Technik - der noch zu gut ist fürs Wegschmeißen? Nicht zuletzt weil Flohmärkte derzeit meist keine Alternative sind, weichen viele auf Verkaufsplattformen im Internet aus, wie etwa ebay Kleinanzeigen. Aber was lässt sich da auch wirklich verkaufen? "So gut wie alles", meint Gregor Schmalzried, Netzexperte bei BR24: "Möbel, Elektronikgeräte, Kinderbekleidung, Spielwaren - eigentlich gibt es so gut wie nichts, was sich mit etwas Glück nicht doch noch verkaufen ließe." (Tipp: Warum Sie beim Einkaufen im Internet vorsichtig gegenüber Kundenbewertungen sein sollten, lesen Sie hier: "Bewertungen im Internet")

Wie kann man erfolgreich bei ebay Kleinanzeigen verkaufen?

Als ersten Schritt empfiehlt es sich, nach Anzeigen zu Ihrem Artikel zu suchen - so bekommen Sie ein Gefühl für die Preise, die je nach Gebrauchszustand, Alter und Standort dafür verlangt werden könnten. Wenn Sie etwas mehr Zeit mitbringen, können Sie sich über einen längeren Zeitraum hinweg Anzeigen zu Ihrem Artikel auf die Favoritenliste setzen (dazu Stern-Symbol oben anklicken) und beobachten wie schnell oder langsam die Artikel verkauft werden - und Ihren Einstiegspreis entsprechend ansetzen.

Entscheiden maßgeblich über den Erfolg einer Anzeige: gute Fotos.

Die nächste Aufgabe: gute Fotos. Fotografieren Sie Ihren Artikel bei guten Lichtverhältnissen, am besten bei Tageslicht, und unbedingt auch von verschiedenen Seiten. Stellen Sie sich dabei einfach vor, welche Ansichten und Details Sie selbst als Käufer des Artikels sehen wollen würden. Dabei sollten Sie Gebrauchsspuren keinesfalls verbergen, sondern gerade deutlich herausstellen - in Bild und Text (mehr dazu unten) - das macht einen seriösen Eindruck, betont BR24-Netzexperte Schmalzried.

In der Titelzeile sollten Sie Ihren Artikel kurz und eindeutig benennen - also etwa: "Hersteller - Artikelname - Baujahr/Farbe/Größe" Überlegen Sie sich, welche Suchbegriffe Sie als Käufer eingeben würden und verwenden Sie genau diese. Auch die Beschreibung sollte kurz und klar ausfallen, dabei aber den Artikel genau beschreiben, also etwa Größe, Farbe, Länge, Breite, Alter und auch den Zustand beinhalten. Zu werbliche Texte oder auch viele Rechtschreibfehler und Ausrufezeichen in der Beschreibung wirken auf mögliche Käufer eher abschreckend, so Schmalzried.

Spielt es eine Rolle, wann ich eine Anzeige veröffentliche?

Zumindest theoretisch haben Anzeigen dann die größten Erfolgsaussichten, wenn die Menschen Zuhause sind und Zeit haben auf der Plattform herumzustöbern, so Netzexperte. Am Wochenende, und da besonders am Sonntag, stehen die Chancen für Verkäufe ziemlich gut.

Was beim ebay Kleinanzeigen Verkauf zu beachten ist?

Bleiben Sie bei der Beschreibung Ihres Artikels ehrlich. Das heißt auch: Gebrauchsspuren im Text und im Bild deutlich machen und ebenso auf weitere Mängel deutlich und eindeutig hinweisen. Das erspart Ihnen nicht zuletzt spätere Scherereien mit dem Käufer und negative Bewertungen als Verkäufer.

Eigene Fotos ersparen Ärger wegen Verstöße gegen das Urheberrecht - nur die Optik sollte stimmen.

Was die Fotos angeht: Mögliche Käufer wollen nicht irgendein Produktfoto Ihres Artikels sehen, sondern genau den Rock oder das Radl, das Sie verkaufen. Verwenden Sie daher nur die Bilder, die Sie selbst gemacht haben oder bei denen Sie die Erlaubnis des Fotografen haben. Wer ohne zu fragen einfach Bilder von einer Herstellerseite im Internet verwendet, verstößt zudem gegen das Urheberrecht - und das kann Sie im schlechtesten Fall teuer zu stehen kommen.

Tipp: Jedes aussortierte T-Shirt ist ein Erfolg - nach dem Ausmisten ist endlich Platz im Kleiderschrank. Lesen Sie dazu: Alte Kleidung verkaufen

ebay Kleinanzeigen: Absicherung Verkäufer

Gewerbliche Verkäufer haften in der Regel für Mängel, die eine Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs hatte. Bei Verkäufen von Privatpersonen sieht das anders aus - hier kann die sogenannte Sachmangelhaftung ausgeschlossen werden. Der Käufer hat damit etwa kein Widerrufsrecht und der Verkauf erfolgt ohne Gewährleistung, betont Netzexperte Schmalzried. Gefällt dem Kunden also etwa der zugeschickte Artikel nicht, kann er ihn nicht unter Berufung auf das 14-tägige Widerrufsrecht zurückgeben und sein Geld zurückverlangen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie als Verkäufer einen entsprechenden Passus auf der Angebotsseite des Artikels platziert haben. So etwa:

"Wichtiger Hinweis bei Privatverkäufen: Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung."

Diese Zeilen sind allerdings kein Freifahrtschein für Betrüger: Täuscht ein Verkäufer seinen Kunden bewusst über den Zustand oder eine Eigenschaft des zum Verkauf stehenden Artikels, gilt diese Klausel nicht.

Wie kann man am besten bei eBay Kleinanzeigen bezahlen lassen?

Wie Sie als Verkäufer letztlich den Kauf abwickeln, ist Ihre Entscheidung. Am einfachsten und sichersten ist sicherlich die persönliche Abholung - dabei kann der Käufer die Ware nochmal persönlich begutachten und dann bar bezahlen. Danach kommt, so Netzexperte Schmalzried, die Abwicklung über einen Bezahldienst wie Paypal. Vorteil für den Verkäufer: Er bekommt sein Geld sofort und muss nicht tagelang auf Überweisungen warten. Vorteil für den Käufer: Er ist durch den Käuferschutz des Dienstleisters abgesichert. Der springt ein und zahlt das Geld zurück, wenn der gekaufte Artikel nicht beim Käufer ankommen sollte.

Wo verkauft es sich leichter - auf ebay oder ebay-Kleinanzeigen?

"Das kommt darauf an, wie viel man verkaufen möchte", sagt dazu Schmalzried: "Wenn man so viele Sachen auf seinem Dachboden gefunden hat, dass man ein kleines Gewerbe anfangen möchte, dann lohnt sich das 'richtige' eBay. Ansonsten ist man gut beraten mit ebay-Kleinanzeigen, weil da auch lokal verkauft wird." Gerade in einer Stadt sind die möglichen Käufer dann auch näher und der Verkauf kann schneller und einfacher abgewickelt werden.

Tipp: Damit Sie beim Online-Shopping nicht vergeblich auf Ihre Waren warten, lesen Sie: Fake-Shops sofort erkennen