Federal Police Ruft diese Polizei bei Ihnen an – gleich auflegen

Sie hören eine aufgezeichnete Nachricht, in der eine weibliche Stimme sich meldet mit: "This is a message from the Federal Police Department". Im weiteren Verlauf der Nachricht, werden Sie informiert, dass es eben zu Unregelmäßigkeiten mit Ihren Ausweisdokumenten gekommen ist und Sie persönliche Daten preisgeben müssten, um dies zu "lösen". Dies ist natürlich eine Betrugsmasche, um an Ihre Daten und somit Ihr Geld zu kommen. Spätestens jetzt sollten Sie einfach auflegen, ohne irgendwelche Antworten zu geben. Im Anschluss können Sie sich an die örtliche Polizei-Dienststelle und die Bundesnetzagentur wenden, um gegen solche Anrufer vorzugehen.