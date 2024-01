Sternenhimmel 2024 Was ist 2024 am Sternenhimmel los?

Sterne 2024

Kathrin Kolb: "Ja, und da möchte ich zwei Sternschnuppen-Schwärme direkt herausheben, nämlich die Mai-Aquariden und die berühmten Perseiden. Beide liegen nämlich in diesem Jahr so günstig, dass das Mondlicht nicht stört.

Der eine Meteorschauer, die Mai-Aquariden, die können wir am späten Abend Anfang Mai sehen, genauer am 5. Mai 2024. Und die Perseiden Mitte August dürften noch mal eins drauflegen. Bei ihrem Maximum um den 12. August herum können rund 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein, darunter viele helle und große Leuchtkugeln. Manche davon leuchten farbig und haben sogar einen Schweif."