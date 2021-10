Basteln mit Kürbissen Halloween-Deko selber machen

Blumenstrauß im Kürbis - so geht es

So gehen Sie vor: Höhlen Sie einen kleineren bis mittelgroßen Kürbis, der gut auf einer Tischplatte steht, sorgfältig aus. Tipps, damit er lange ohne zu schimmeln durchhält, finden Sie hier: Kürbis schnitzen . Wenn Sie sich für die Schüssel-im-Kürbis-Lösung entscheiden, muss die Schüssel gut in den Kürbis passen. Das Fruchtfleisch müssen Sie nicht wegwerfen - sondern können einfach Kürbissuppe oder Kürbis- Polenta -Schnitten daraus zubereiten.

Im zweiten Schritt geben Sie in den Kürbis entweder ein passenendes Stück vorher gewässerten Steckschaum oder eine kleine Schüssel mit Wasser, in die Sie ein Stück Hasendraht oder ein kleines Knäuel Blumendraht legen, damit die Blumen gut Halt finden.

Getränkekühler aus Kürbis für die Halloween-Party

Das brauchen Sie:

So basteln Sie mit Kürbissen einen Getränkekühler

Eine Schüssel mit Eiswürfeln füllen und in die untere Kürbishälfte stellen. Den Deckel aufsetzen und die Getränkeflaschen in die Löcher stecken. Prost!

Halloween-Deko basteln

Halloween steht vor der Tür und Ihnen fehlt noch die richtige Deko. So schnell basteln Sie Fledermäuse, Mumien und Co.Gepostet von BAYERN 1 am Donnerstag, 25. Oktober 2018

Fledermäuse für Halloween Basteln

Das brauchen Sie für die Halloween Fledermäuse aus Socken

Socken-Fledermäuse - Bastelanleitung

Stopfen Sie den Fuß der Socke mit Füllwatte prall aus, schließen Sie das Ganze mit einem Pfeifenputzer. Aus den beiden Enden des Pfeifenputzers formen Sie Füßchen. Schaft der Socke abschneiden. Für die Fledermaus-Flügel die schwarze Bastelpappe in der Mitte falten, Flügel vom Knick aus anzeichnen und ausschneiden. Auseinanderfalten und in der Mitte der Sockenwurst mit Heißklebepistole ankleben. Wenn vorhanden, kann man sich an der Schuhgrößen- Angabe an der Sockensohle orientieren und sie mit dem Aufkleben verdecken. Aus der Bastelpappe noch zwei Fledermaus-Öhrchen ausschneiden und am runden Ende der Socke oben mit Heißklebepistole ankleben. Vorne noch die Wackelaugen aufkleben - fertig ist die Fledermaus! Kopfüber aufhängen und gleich noch eine basteln. Oder eine Mumie: