Weihnachtsdeko selber machen Bastel-Anleitungen für Baumschmuck und Co.

Das brauchen Sie für einen weihnachtlichen Türkranz

1 Kleiderbügel aus Draht 40-60 Christbaumkugeln in verschiedenen Farben oder einfarbig, in verschiedenen Größen 6-8 Kiefernzapfen Tannenzweige Blumendraht Geschenkband

So basteln Sie einen Weihnachtskranz ganz einfach selbst - Anleitung

Drehen Sie den Draht des Kleiderbügels oben am Haken vorsichtig auf. Der Haken bleibt, weil er später als Aufhängung dient.

Biegen Sie den Draht so, dass ein Kreis entsteht und fädeln Sie die Christbaumkugeln auf. Befestigen Sie an den Kiefernzapfen Blumendraht so, dass eine kleine Schlaufe zum Auffädeln entsteht und platzieren Sie die Zapfen zwischen die Kugeln.