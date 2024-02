Herbstzeitlose Krokus Unterschied Woran erkennt man Herbstzeitlose?

BR-Gartenexpertin Sabrina Nitsche macht bereits einleitend klar, dass es sehr selten ist, Herbstzeitlose und Krokusse nebeneinander zu finden. Zum einen blühen die Herbstzeitlosen meist von September bis November und Krokusse im Frühjahr. Es gibt aber auch Herbstkrokusse, diese blühen von September bis Oktober. Und dennoch ist die Expertin sicher, dass die Herbstzeitlosen so selten in Gärten - außer sie sind extra gepflanzt - oder sonst direkt neben Herbstkrokussen zu finden sind. Herbstzeitlose sind keine Standardpflanzen, so Sabrina Nitsche.

Unterschied Herbstzeitlose und Krokus

Sollten Sie doch mal unsicher sein, dann können Sie den Unterschied von Herbstzeitlosen und Krokussen an der geöffneten Blüte und den Staubblättern erkennen. Herbstzeitlose haben sechs Staubblätter und Krokusse drei. Staubblätter sind die feinen Halme, die um den in der Mitte der Blüte befindlichen Griffel mit Narbe wachsen.

Herbstzeitlose giftig

Herbstzeitlose sind sehr giftig. Alle Teile der Pflanze sind giftig und bereits kleine Mengen bzw. wenige Blätter können lebensbedrohliche Vergiftungen auslösen. 2021 meldete die Abteilung für Klinische Toxikologie am Universitätsklinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, dass vermehrt Vergiftungen durch Herbstzeitlose aufgetreten waren. So gingen in den Monaten Februar bis April mehr Anrufe im Klinik internen Giftnotruf ein als in den Jahren zuvor. Hierbei wurden jedoch nicht die Blüten verwechselt, sondern die Blätter der Herbstzeitlosen mit Bärlauch. Die Pflanzen wachsen häufig nebeneinander und ähneln sich sehr.