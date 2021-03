Grünen Spargel anbauen So werden Sie zum Spargel-Gärtner

Grünen Spargel anbauen - so geht's mit Samen

Braucht man einen Erdwall beim Anbau von grünem Spargel?

Beim Grünspargel braucht man keinen Erdwall anzulegen. Das ist grundlegend anders als beim weißen Spargel, denn man will die Stangen ja nicht bleichen, sondern man erntet das, was über der Erde wächst. Deshalb wird der grüne Spargel im ebenen Beet gezogen. Am Anfang muss man ihm eine kleine Hilfe geben, da wird er eher in Gräben gezogen und dann häufelt man das Erdreich Stück für Stück wieder an, sodass irgendwann - spätestens im zweiten Jahr - das Beet wieder eben ist.