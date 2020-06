Avocados grillen Rezept für Avocados vom Grill

Was braucht man für gegrillte Avocados?

Avocado

Zitrone

Salz

Cayennepfeffer

Öl

Avocados grillen - so geht's

Die Avocado halbieren, den Kern entfernen und die Haut dran lassen. Mit dem Tafelmesser, das vorne rund ist, längs einzelne Spalten in die Avocadohälften hineinschneiden. Wenn man 4-5 mal längs geritzt hat, dann macht man das gleiche nochmal quer. So hat man die Avocado noch in der Schale in Würfel eingeteilt.

In eine kleine Schale den Saft der Zitrone geben. Salz und Cayennepfeffer hinzugeben und gut verrühren. Jetzt die Avocadohälften mit dem Zitronensaft großzügig bestreichen, so dass der Saft auch zwischen den Spalten hineinläuft. Im Anschluss mit etwas Öl die obere Schicht der Avocado benetzen. Alexander Herrmann empfiehlt dafür den Finger zu nehmen.

Jetzt darf die Avocado mit der Schnittfläche auf den Grill. Noch einmal um 180 Grad drehen, damit man ein schönes Rostmuster auf der Schnittfläche bekommt. Dann die Avocadohälften auf die Hautseite drehen und an den Rand des Grills für ca. 2 Minuten grillen.

Wozu passen gegrillte Avocados?

Der Sternekoch empfiehlt die gegrillten Avocados zu Huhn oder Garnelen.

