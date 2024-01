Johannisbeeren schneiden Wie und wann schneidet man Johannisbeeren?

Johannisbeersträucher müssen regelmäßig geschnitten werden: "Wenn sie zu dicht wachsen, also zu viele Triebe haben, blühen sie schwach und tragen dann wenig Früchte", erklärt Gartenexpertin Karin Greiner.

Kann man Johannisbeeren im Sommer scheiden?

Johannisbeeren am besten nach der Ernte im Sommer schneiden.

Rote und weiße Johannisbeeren fruchten vor allem an zwei- bis dreijährigen Trieben; Triebe, die älter als vier Jahre sind, müssen entfernt werden. Und zwar am besten bodennah. Hilfreich dabei: Je dunkler der Trieb und je mehr Flechten er hat, desto älter ist er. Gartenexpertin Greiner rät: "Damit der Strauch ideal trägt, reichen fünf bis sieben Triebe aus. Anders als Apfelbäume haben Johannisbeersträucher keine Wassertriebe. Das, was steil nach oben wächst, sind Jungtriebe, die Sie im Frühjahr heranziehen können."