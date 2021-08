Ananas Rezept Fruchtig, pikantes Ananas Chutney

Ananas Rezept - Zutaten für Ananas Chutney

Ananas Rezept für scharfes Chutney

Die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls fein klein schneiden. Die Chilischote waschen, von den Kernen befreien und in dünne Streifen schneiden. Kirschtomaten waschen und in Hälften schneiden. Die halbe Ananas von der Schale befreien, den mittleren, harten Teil wegschneiden und den Rest in kleine Würfel schneiden. Limette gut waschen. Ihre Schale dünn von der Frucht trennen und in feine Streifen schneiden. Dann noch den Saft der Limette auspressen.



In einem Topf das Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebel, die Chili, die Limettenschalen und den Ingwer andünsten. Hinzukommen Ananas und Tomaten. Den Zucker darüber geben und goldgelb karamellisieren lassen. Alles mit dem Limettensaft ablöschen und danach bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten kochen lassen – bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen.



Koriander- und Basilikumblätter fein hacken und unter das Chutney mischen. Nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Das Chutney in ausgekochte Einmachgläser füllen und zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Aufbewahrung und Haltbarkeit: Das fertige Ananas-Chutney hält sich im Kühlschrank bis zu zwei Wochen.