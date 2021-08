Olivenöl braten Kann man Olivenöl erhitzen? Und wann ist es ranzig?

Wie erkenne ich gutes Olivenöl?

Kann man gutes Olivenöl an der Farbe erkennen?

Wie erkennt man kaltgepresstes Olivenöl?

Worauf sollte ich beim Einkaufen achten, wenn ich gutes Olivenöl kaufen will?

Am Supermarktregal ein gutes Olivenöl finden - eine schwere Aufgabe für Kunden.

Wer sich nur an den oben genannten Kriterien orientieren will, landet zwangsläufig dort, wo man als Kunde probieren kann, bevor man kauft. Wie etwa beim Direktvermarkter. Im Supermarkt, vor dem Regal mit den Dutzenden von unterschiedlichen Olivenölen, wird's schwer, die richtige Wahl zu treffen. Das sieht auch Ernährungsexpertin Krehl so: "Natürlich signalisiert mir ein hoher Preis oder eine opulent gestaltete Flasche eine hohe Qualität, aber das muss leider nicht sein." Denn: Wie die Stiftung Warentest schon in ihrem Olivenöl-Test von 2020 festgehalten hat, ist "Olivenöl das meistverfälschte Lebensmittel in der EU." Mit Rapsöl gestreckt und mit Farbstoffen versetzt - Olivenöl ist leicht zu fälschen und bietet damit viel Potenzial für Ölpantscher. Nicht umsonst gibt es eine eigene EU-Taskforce, die gegen dieses Treiben vorgeht.