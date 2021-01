Bayerischer Rundfunk Die BR Filmhighlights 2021

"Diversität ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zu einem wichtigenund unumgänglichen Ziel geworden. Auch Film hat für mich die selbstverständliche Aufgabe, vielfältige Lebensrealitäten zu transportieren und sichtbar zu machen – ein Beispiel dafür ist unser Mittwochsfilm 'Herren', der am 10. Februar im Ersten gezeigt wird. Auch beim Thema Gleichberechtigung findet bei sämtlichen Film- und Serienprojekten des BR ein wichtiger Wandel statt – nicht nur was Rollen und die erzählten Lebenswelten betrifft, sondern auch in den unterschiedlichen beteiligten Gewerken. Und bei den Regelsendungen des BR Programmbereichs Spiel-Film-Serie, bei 'Dahoam is Dahoam', der Porträtreihe 'Lebenslinien' und dem Magazin 'kinokino' liegt der Prozentsatz von Protagonistinnen – im Fall von 'kinokino' Interviewpartnerinnen – inzwischen bei 48 Prozent. Ein Weg, den wir weiter gehen wollen."