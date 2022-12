Sternstunden-Gala Barbara-Stamm-Preis 2022 für Corinna Schuster

Barbara Stamm war der Benefizaktion Sternstunden von Beginn an eng verbunden. Schon als Sozialministerin, später als Landtagspräsidentin und Verwaltungsratsvorsitzende des Bayerischen Rundfunks und ebenso im Ruhestand nach 2018 ließ das Engagement der Würzburgerin für Sternstunden und soziale Projekte, die Kindern in Not helfen, nie nach. Der von Sternstunden initiierte Preis wurde erstmals 2020 an Frau Prof. Dr. Monika Führer verliehen. Alle zwei Jahre wird er an eine herausragende Persönlichkeit für beispielhaftes Engagement in einem von Sternstunden maßgeblich geförderten Leuchtturmprojekt vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Er dient der Würdigung und Erinnerung an seine Namensgeberin sowie als Ansporn, in der so wichtigen Arbeit für Kinder in Not nicht nachzulassen.