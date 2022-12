Sternstunden-Gala 2022 Die Künstlerinnen und Künstler

Die Sternstunden-Gala beschließt auch in diesem Jahr wieder den Sternstunden-Tag im BR. In der Sendung stellen Moderatorin Sandra Rieß und Moderator Volker Heißmann prominente Patinnen und Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten vor und begrüßen viele musikalische Stars, darunter Peter Kraus, Yvonne Catterfeld, Martina Schwarzmann und Dreiviertelblut.

Peter Kraus

Der Mann ist eine Legende. Bereits Mitte der 1950er-Jahre wurde der 1939 als Sohn eines österreichischen Vaters und einer Münchner Mutter geborene Peter Kraus das Idol mehrerer Generationen. Mit den deutschen Versionen von amerikanischen Hits wie "Tutti frutti", "Hula Baby" oder "Tiger" avancierte er zum Rock'n'Roll-Star, der mit seinem lässigen Auftreten und gewagten Hüftschwüngen die brave Nachkriegszeit aufmischte. Peter Kraus reüssierte ebenso als Schauspieler. Schon während seiner Schulzeit spielte er im Film "Das fliegende Klassenzimmer" nach dem Roman von Erich Kästner. Gemeinsam mit Schauspielerin und Sängerin Conny Froboess trat er als umschwärmtes Duo in zahlreichen Schlagerfilmen wie "Wenn die Conny mit dem Peter" auf.

Auch wenn Peter Kraus in den Anfängen seiner unglaublichen Karriere von Elvis Presley beeinflusst war, entwickelte er zunehmend seinen eigenen Stil. Songs wie "Sugar Baby" oder "Schwarze Rose Rosemarie" erreichten regelmäßig vordere Chartplatzierungen. Als Entertainer nahm er mit Shows wie "Herzlichst, Ihr Peter Kraus" bald auch einen festen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft ein. Von der Bühne hat sich Peter Kraus bis heute nicht verabschiedet. Mit seinen 83 Jahren gibt er noch immer Konzerte und geht 2023 mit "Meine Hits – Meine Idole" weiter auf Tournee. Die unbändige Lebensfreude des Rock'n'Roll, von Musik überhaupt, scheint sein Rezept zu sein, ewig jung und fit zu bleiben. Mit seinem Lied "Manchmal" wird er das auch in der Sternstunden-Gala 2022 beweisen.

Yvonne Catterfeld

Als Tochter eines Schweißers und einer Gymnasiallehrerin war für Yvonne Catterfeld, geboren 1979 in Erfurt, die Künstlerinnenkarriere nicht unbedingt vorgezeichnet. Doch sie nahm ab ihrem 15. Lebensjahr Klavier-, Gitarren-, Gesangs-, Ballett- und Tanzunterricht und studierte nach dem Abitur an der Musikhochschule Leipzig.

Aber zunächst einmal reüssierte sie als Schauspielerin. Von 2001 spielte sie bis 2005 in der RTL-Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit. Parallel nahm auch ihre Gesangskarriere Fahrt auf. 2003 gelang ihr der Durchbruch mit dem von Dieter Bohlen produzierten Song "Für dich", der auf Platz eins der deutschen Singlecharts schoss.

Seitdem ist Yvonne Catterfeld beiden Karrieren treu geblieben – und in beiden äußerst erfolgreich. So hat sie mittlerweile acht Studioalben veröffentlicht, von denen einige mit Platin oder Gold ausgezeichnet wurden, und in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien mitgespielt, unter anderem als Görlitzer Kommissarin Viola Delbrück in der ARD-Reihe „Wolfsland“. Auch als Moderatorin von Musikshows trat Yvonne Catterfeld auf. In der Sternstunden-Gala 2022 singt sie den Song "Wake up" aus ihrem aktuellen und ersten englischsprachigen Album "Change".

Geschwister Hahn

Sie sind 13 und 19 Jahre alt und schauen bereits auf eine Karriere zurück, die ihresgleichen sucht. Die Geschwister Laetitia und Philip Hahn sind schon seit Jahren auf Konzertbühnen in der ganzen Welt zuhause. Beide begannen im Windelalter mit dem Klavierspiel, Laetitia spielte mit sechs ihr erstes Solokonzert, Philip trat mit fünf Jahren bereits als Orchestermusiker auf, bei seinem Solodebüt war er acht. Keine Frage – diese Ausnahmetalente sind hochbegabt. Für ihre Kunst treten sie regelmäßig mit renommierten Orchestern wie dem Beethoven Orchester Bonn oder dem Radio Moldova Sinfony Orchestra auf. Auch gemeinsam gingen die beiden jungen Klassikstars, die auch bereits Dirigate übernahmen, auf Europa-Tournee. Mit dem vierhändig gespielten "Türkischen Marsch" von Wolfgang Amadeus Mozart erobern die Geschwister Hahn mit Sicherheit die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer der Sternstunden-Gala 2022. Und was hören sie in ihrer Freizeit für Musik? Da dürfen es auch mal Rockklassiker wie Guns'n'Roses oder Queen sein.

Familienmusik Althaus

Angefangen hat alles ganz unspektakulär. Wie in vielen Familien üblich, wurde auch bei Familie Althaus gerne und viel gesungen – zu Festen, zum Einschlafen und einfach zum Spaß. Doch weil Josef und Angelika Althaus ihre drei Töchter Maria, Christine und Katharina für traditionelle Volksmusik begeistern konnten, nahm das ursprüngliche Freizeitvergnügen ab Anfang der 2000er-Jahre immer mehr Raum ein. Die Mädchen lernten, Geige bzw. Harfe zu spielen, der Vater begleitete mit dem Akkordeon, die Mutter mit der Bratsche. Es folgten zahlreiche Auftritte, erste CD-Einspielungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen. 2006 schlossen sich auch Josef Althaus' Schwester Susi Bandey und ihr Sohn Philipp der Familienmusik an. Zahlreiche Auszeichnungen, zum Beispiel beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck, steigerten die Spielfreude und sorgten dafür, dass aus dem einstigen Freizeitmusizieren eine musikalische Karriere wurde. In der Sternstunden-Gala 2022 sind sie mit dem Weihnachtslied "Christ ist geboren" zu Gast.

Alexander Eder

Den Begriff kometenhaft in Zusammenhang mit Alexander Eders Karriere zu nennen, ist nicht übertrieben. Ausgestattet mit einer unverkennbar tiefen Stimme, sang sich der charismatische Musiker bereits 2018 bei "The Voice of Germany" in die Herzen von Jury und Publikum. Diesen Weg setzte der 24-jährige Österreicher mit seinem 2020er-Debütalbum "Schlagzeilen" eindrucksvoll fort. Mit einem Mix aus Selbstvertrauen, großem Talent und kreativem Songwriting schreibt Alexander Eder seine eigene Erfolgsgeschichte. Innerhalb kurzer Zeit erhöhte sich seine TikTok-Followerschaft auf mittlerweile knapp 2,5 Millionen. Sein Gespür für melodische, ehrliche und emotionale Songs verschaffte ihm bereits über 30 Millionen Likes in den sozialen Medien. "Für diesen Moment" heißt der Song, mit dem er bei der Sternstunden-Gala 2022 auftritt.

Sophia

In ihrem Ausbildungsberuf als Goldschmiedin ist es der Schmuck in ihren Händen, der golden glänzt. In ihrer Karriere als Sängerin ist es ihre Stimme. Sophia Bauckloh startete ihren Bühnenerfolg mit einer Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" – populär wurde sie jedoch durch die selbstgeschriebenen und -komponierten Lieder, die sie ab 2021 auf Tiktok und Instagram einstellte. Ihr dortiger Erfolg führte sie zu einer Produktionsfirma, und im September 2021 erschien ihre Debüt-Single "Niemals allein". Besonderes Kennzeichen der 27-jährigen Singer-Songwriterin ist, dass sie sich stets selbst auf dem Klavier begleitet. Und manchmal geben auch die Werkzeuge aus ihrer Goldschmiedewerkstatt den Rhythmus für ihre Songs vor. Mit dem beflügelnden Lied "Schmetterling" ist Sophia zu Gast in der Sternstunden-Gala 2022.

Dreiviertelblut

Am besten kann man den Sound von Dreiviertelblut vielleicht als phantastischen Realismus beschreiben. So transparent die Arrangements für Gitarren, Bläser, Akkordeon, Schlagzeug und mehrstimmigen Gesang klingen, so atmosphärisch dicht die Kompositionen sind – die Texte sind geprägt von aktueller Diesseitigkeit mit schonungslosen Wahrheiten über das Leben und den Tod. In ihrer Lyrik offenbart sich die bayerische Seele, die bei dieser Band weltoffen und modern daherkommt.

Die Musiker rund um Texter Sebastian Horn und Komponist Gerd Baumann trafen sich ursprünglich als Studioband, um die Filmmusiken von Gerd Baumann für diverse Filme von Markus H. Rosenmüller einzuspielen. Dies war der Auslöser, gemeinsam auf der Bühne aufzutreten, und schnell wurde die Gruppe in ganz Bayern außergewöhnlich erfolgreich. Den eigens für Sternstunden geschriebenen "Sonne Song" widmet Dreiviertelblut der Benefizaktion – ein Lied voller Poesie, das leicht und flirrend daherkommt, auch wenn es hintergründig und tiefsinnig über Höhen und Tiefen des Lebens sinniert. Der Download des Titels steht zum Preis von 1,49 Euro auf allen gängigen Musikplattformen bereit. Da alle Mitwirkenden ohne Gage gearbeitet haben, gehen die Erlöse aus dem Download zu 100 Prozent an Sternstunden.

Martina Schwarzmann

Nach einer, wie sie selbst schreibt, "unauffälligen Kindheit auf dem Bauernhof" im Landkreis Fürstenfeldbruck, einer Ausbildung zur Köchin und acht Jahren im Lehrberuf wechselte die heute 43-jährige Oberbayerin ins komische Fach und hatte 2004 bei "Ottis Schlachthof" ihren ersten Fernsehauftritt. Die Liebe zur Heimatregion, zum Dialekt, zur Familie sind ihre Themen. Dabei ist es vor allem ihr äußerst trockener Humor, der ihre Kabarettnummern auszeichnet. Aber auch ihre witzig-weisen Lieder zur Gitarre begeistern das Publikum. Schwarzmann erzählt in ihren Programmen vor allem aus ihrem eigenen Leben mit vier Kindern und Ehemann. Wenn sie singt: "Ich bin mittelalt, mittelgscheit, mittelschön – wie die meisten Leut'", dann spricht sie ihrem Publikum nicht nur aus dem Herzen, sondern erobert dieses auch im Sturm. Mit zahlreichen Auszeichnungen wie dem Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte Musik, dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kabarett- sowie Kleinkunstpreis im Gepäck tourt sie aktuell mit ihrem siebten Programm "Ganz einfach" durch Deutschland. Dennoch lässt sie es sich nehmen, bei der Sternstunden-Gala 2022 für Unterhaltung zu sorgen.

Viva Voce

Wörtlich übersetzt bedeutet "Viva Voce" lebendige Stimme – oder Lautsprecher. Die vier Sänger der gleichnamigen Band setzen beides in höchster Perfektion um. Ihre Körper sind die Lautsprecher ihrer lebendigen Stimmen, denn alle Töne, die auf der Bühne entstehen, werden ohne Instrumente, a cappella eben, hervorgebracht. Bereits 1998 fanden sich vier Mitglieder des berühmten Windsbacher Knabenchores zusammen, um gemeinsam Männerchorsätze auf die Bühne zu bringen. Ironisch bezeichneten sie sich damals als Boy Band – Boys sind sie inzwischen nicht mehr, dafür entwickelten sie in den vergangenen bald 25 Jahren einen ganz eigenen Stil, den „Vox-Pop“. Und dieser kommt bei den Fans noch immer großartig an. Ob bei "Fastnacht in Franken", "Lieder auf Banz" oder "Songs an einem Sommerabend" – aus Fernsehshows und von Konzertbühnen weltweit sind die Tenöre Bastian Hupfer und David Lugert sowie Bariton und "Mundschlagzeuger" Andreas Kuch und Bass Heiko Benjes nicht mehr wegzudenken. Bei der Sternstunden-Gala 2022 treten sie gemeinsam mit Moderator Volker Heißmann zu einem ganz besonderen Medley an.

Thilo Wolf

Ein verlässlicher Weggefährte für Sternstunden ist seit vielen Jahren der Fürther Musiker, Komponist, Arrangeur, Produzent und Orchesterleiter Thilo Wolf. Er komponierte die Sternstunden-Musik, die seit 2004 die weihnachtliche Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg eröffnet. Thilo Wolf beherrscht zahlreiche musikalische Richtungen meisterhaft. Seine Thilo Wolf Big Band performt seit 30 Jahren große, satte Sounds von rockig bis smooth. Mit verschiedenen Symphonieorchestern spielt er die unvergänglichen Melodien von George Gershwin, die Lieder von Frank Sinatra oder die Klassiker des Jazz. Diesen huldigt er auch mit seinem Thilo Wolf Jazz Quartett. Nebenher agiert er als musikalischer Leiter bei Musicals am Stadttheater Fürth oder begleitet mit seiner Band internationale Stars bei Konzerten. Und natürlich sorgt er jedes Jahr auf der Bühne der Sternstunden-Gala für den perfekten musikalischen Rahmen.

