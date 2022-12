Sternstunden-Gala Bayerns Spitzenpolitiker im Chorgesang vereint

Am Freitag, 16. Dezember, stehen sie endlich wieder geschlossen in einer Reihe: Nach zwei Jahren Corona-Pause singen Bayerns wichtigste Politikerinnen und Politiker auf der Bühne der großen Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks in der Nürnberger Frankenhalle. 17 Politiker haben sich für den gemeinsamen Chorgesang angemeldet und lassen damit die beliebte Tradition am Sternstunden-Tag aufleben: für Kinder in Not zu singen und damit Spenden zu sammeln.