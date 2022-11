Benefizsendung Sternstunden-Gala 2022 mit vielen Stars

Am Freitag, 16. Dezember 2022, stehen der gesamte Bayerische Rundfunk und die Benefizaktion Sternstunden wieder für Kinder in Not ein. Von 6.00 Uhr morgens an werden telefonisch und online Spenden gesammelt, und den ganzen Tag wird im Programm berichtet. Ab 20.15 Uhr beschließt die "Sternstunden-Gala 2022" – in diesem Jahr wieder live aus der Frankenhalle in Nürnberg – den Sternstunden-Tag. In der Sendung stellen Moderatorin Sandra Rieß und Moderator Volker Heißmann prominente Patinnen und Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten vor und begrüßen viele musikalische Stars.