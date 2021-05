Bezzel & Schwarz Wie war der Dreh, Sebastian und Simon?

"Mit Simon in einem Wohnmobil zusammenzuleben war eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass wir bereits in der letzten Staffel mit zwei Wohnmobilen unterwegs waren. Diesmal haben wir nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit ein gemeinsames daraus gemacht. Und wie zu erwarten – es war total gut! Wir haben uns gegenseitig das Abendessen gemacht, den Trailer sauber gehalten und saßen abends nach Drehschluss gemütlich zusammen. Ich würde es jederzeit wieder machen! Allerdings war es schon gut, dass es eine Zwischentür gab, so dass jeder seinen eigenen Bereich im Wohnmobil hatte."