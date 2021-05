Bezzel & Schwarz 4. Folge: Osten

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 5. Juli 2021, um 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. In der vierten Folge "Osten" treffen die beiden unter anderem Tausendsassa Bernhard Sitter in seinem Bier- und Wohlfühlhotel sowie die überzeugten Tierretter Johannes Jung und Birgit Schulze auf ihrem Gnadenhof im Bayerischen Wald. In Schweinhütt besuchen sie die Seifenmanufaktur von Michael Wühr, und im Theater Regensburg bekommen sie ein exklusives Ständchen von dem Sopranisten Onur Abaci.