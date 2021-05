Bezzel & Schwarz 2. Folge: Westen

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 5. Juli 2021, um 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. In der zweiten Folge "Westen" treffen die beiden unter anderem auf Wasserbüffel-Züchter, erfahren, was solidarische Landwirtschaft ist, schauen im Inklusionshotel einsmehr in Augsburg vorbei und lernen einen Polizisten kennen, der sich für homosexuelle Kollegen und Kolleginnen engagiert.

Im Inklusionshotel einsmehr

In Augsburg besuchen Simon und Sebastian ein Hotel – nicht um ihrem Camper zu entfliehen, sondern um sich ein ungewöhnliches Konzept anzuschauen. Im Inklusionshotel einsmehr arbeiten die Hotelmanager Sandra und Raúl Huerga-Kanzler, die Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen, wie bei Tobias und Benjamin. Auch hier arbeiten unsere Reisenden mit: Simon lässt sich von Tobias zeigen, wie ein erstklassiger Roomservice abläuft. Sebastian stellt mit Benjamin in der Hotelküche Hummus her. Bei der anschließenden Verköstigung gibt es noch eine Überraschung für die zwei Angestellten.

Zu Gast bei den Wasserbüffel-Züchtern

Simon und Sebastian treffen Martina und Martin Grob in der "Büffelbox", ihrem Hofladen in Nordendorf. Dort präsentieren die beiden Landwirte und Büffelzüchter ihr ungewöhnliches Konzept: In dem Selbstbedienungsladen zahlen die Kunden einfach das, was sie zahlen wollen. Neugierig geht es danach auf die Weide, wo Simon und Sebastian einer Wasserbüffel-Herde Auge in Auge gegenüberstehen und eigenhändig mit anpacken, um ein Stück Weidezaun zu reparieren.

Lorenz Hanfbauer und die solidarische Landwirtschaft

Lorenz Hanfbauer betreibt eine Landwirtschaft in Ehekirchen. Als der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann den Hof vor fast 40 Jahren erbte, war der Betrieb nicht rentabel. Nach einem Fernsehbericht hatte die Familie Hanfbauer die zündende Idee: Solidarische Landwirtschaft! Das funktioniert wie ein Abo – 80 Teilhaberinnen und Teilhaber zahlen regelmäßig einen Festbetrag und bekommen dafür wöchentlich eine Gemüsekiste. Das gibt dem Betrieb finanzielle Sicherheit. Auch Simon und Sebastian lassen sich einspannen und pflanzen Setzlinge ein, bewegen den Trecker zum Pflügen und packen die wöchentlichen Bio-Gemüsekisten für die Kundschaft.

Engagement für homosexuelle Polizisten