Bezzel & Schwarz 3. Folge: Norden

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 5. Juli 2021, um 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. In der dritten Folge "Norden" treffen die beiden unter anderem auf einen Chilibauern sowie eine Familie, die in ihrer Freizeit Müll aufsammelt und nahezu plastikfrei ihren Alltag bestreitet. In einer Sternwarte werfen sie einen Blick ins All und kochen bei Sternekoch Alexander Herrmann das ideale Camper-Essen: Fleischpflanzerl.