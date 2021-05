Bezzel & Schwarz 1. Folge: Süden

Chefin auf dem Schrottplatz

In München schlüpfen Simon und Sebastian in den Blaumann, es geht an besonders großes und schweres Gerät. Auf dem Schrottplatz von Nicole Schindelar zerlegen sie Autos, von der Zertrümmerung mit Vorschlaghämmern über die Bedienung eines Krans mit Greifarm bis zur Schrottpresse ist alles dabei. Sie lernen etwas über die Entsorgung von Autos und machen einen Ölwechsel. Am meisten beeindruckt die beiden aber die schlagfertige Nicole, Erbin des Familienbetriebs mit 50 Angestellten und 3000 Schrottautos.