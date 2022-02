Prunksitzung aus Veitshöchheim Die "Fastnacht in Franken" ist wieder da!

Die fränkischen Narren lassen sich nicht unterkriegen: Mit Helau, viel Optimismus und guter Laune wird bei der "Fastnacht in Franken" das karnevalistische Brauchtum hochgehalten. Im dritten Pandemiejahr findet die legendäre Prunksitzung fast wieder wie in alten Zeiten statt: Musik, Tanz, Büttenreden, dazu prominentes Publikum – auch 2022 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine besondere Sendung freuen, die in bewährter Kooperation von BR Franken und Fastnacht-Verband Franken entsteht.

Das BR Fernsehen präsentiert am Freitag, 18. Februar 2022, ab 19.00 Uhr rund drei Stunden närrisches Programm vom Feinsten aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen.

Bekannte Fastnachtstars wie "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier Matthias Walz geben der Sendung eine besondere Würze. Dazu tanzen die besten Tänzerinnen und Tänzer aus Franken, die zu Deutschlands Spitze gehören.

Neben den Klassikern der Sendung sind in diesem Jahr auch neue Gesichter auf der Bühne in Veitshöchheim zu sehen: Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken, für den die Teilnahme an der "Närrischen Weinprobe" 2019, 2020 und 2021 bereits die Feuerprobe für die große Prunksitzung war, und das Tanzmariechen Aenne Rebhan aus Coburg feiern Premiere bei der "Fastnacht in Franken", ebenso das Tanzpaar René Skopura und Lena Meyer aus Marktredwitz. Ein weiterer Höhepunkt ist in diesem Jahr ein Narrenspiel mit einem kuriosen Einblick in die Redaktionsstube des "Veitshöchheimer Tagblatts". Außerdem mit dabei: Ines Procter, Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus, Viva Voce, die Dorfrocker, die Tanzmariechen Emilia Castaneda und Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg sowie die Besenbinder Tanzsportgarde Röttenbach.

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Im vergangenen Jahr sendete das BR Fernsehen eine etwas andere, kreative Ausgabe der Traditionssendung – coronabedingt ohne Publikum und nicht live. Auch in diesem Jahr wird die Sendung aus Sicherheitsgründen vorab unter Live-Bedingungen aufgezeichnet.

Närrische und musikalische Bühnenbeiträge 2022 nach Region: Dorfrocker aus Kirchaich (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

aus Kirchaich (Lkr. Haßberge, Unterfranken) Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth (Mittelfranken)

und aus Fürth (Mittelfranken) Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken)

aus Erlangen (Mittelfranken) Peter Kuhn aus Schweinfurt (Unterfranken)

aus Schweinfurt (Unterfranken) Christoph Maul aus Schillingsfürst (Mittelfranken)

aus Schillingsfürst (Mittelfranken) Michl Müller aus Bad Kissingen (Unterfranken)

aus Bad Kissingen (Unterfranken) Ines Procter aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken) Sebastian Reich aus Würzburg (Unterfranken)

aus Würzburg (Unterfranken) Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken) Oliver Tissot aus Nürnberg (Mittelfranken)

aus Nürnberg (Mittelfranken) Viva Voce aus Ansbach (Mittelfranken)

aus Ansbach (Mittelfranken) Matthias Walz aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

Tanz-Darbietungen 2022 im Überblick Besenbinder Tanzsportgarde vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. (Lkr. Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken)

vom (Lkr. Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken) Tanzmariechen Aenne Rebhan von der Tanzsportgarde Coburger Mohr (Oberfranken) sowie Emilia Castaneda und Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia aus Nürnberg (Mittelfranken)

von der Tanzsportgarde (Oberfranken) sowie und von der aus Nürnberg (Mittelfranken) Tanzpaar René Skopura und Lena Meyer von der Faschingsgilde Marktredwitz/Dörflas e. V. (Lkr. Wunsiedel, Oberfranken) dazu die Tanzsportgarde Veitshöchheim und die Brauchtumsgruppen Spalter Fleckli, Allersberger Flecklashexen und Unterelsbacher Fosenöchter.



Die Musik kommt in bewährter Form vom Pavel Sandorf Orchester aus Schwarzenbruck (Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken)

Sicher ist sicher

Für Aufbau, Proben und die Sendung selbst gilt ein strenges Hygienekonzept. Dabei stehen Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeitenden, Mitwirkenden und des Publikums im Vordergrund. Zusätzlich zum Impfnachweis wird von allen Anwesenden – Mitarbeitenden, Mitwirkenden und Publikum – ein aktueller Antigen-Schnelltest verlangt.

Weitere Infos zum Hygienekonzept finden Sie im BR24-Artikel.

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen:

Die "Fastnacht in Franken" wird per Livestream in der BR Mediathek übertragen. Auf Facebook landen bereits ab Montag, 14. Februar, die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die "Fastnacht in Franken". Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Eine Instagram-Story ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung.

Online-Tanzquiz "Masked Mariechen"

Bei der Fastnacht in Franken treten Jahr für Jahr die besten Tänzerinnen und Tänzer Deutschlands auf. Volker Heißmann alias Mariechen nimmt Interessierte mit auf eine Reise durch 35 Jahre Tanzgeschichte. Doch das närrische Mariechen drängt sich vor alle Gesichter! Die Frage: Wer tanzt hier wirklich? Das Quiz ist unter br.de/fastnacht zu finden.