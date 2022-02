Prunksitzung aus Veitshöchheim Drei Millionen sahen "Fastnacht in Franken"

Die Freude war spürbar – bei den Künstlern und beim Publikum: endlich wieder "Fastnacht in Franken"! Hochkarätige Büttenreden, spektakuläre Tanzdarbietungen und jede Menge Musik und Spaß gab’s wieder bei der Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken. Zwar durften weniger Zuschauer als früher in den Mainfrankensälen dabei sein, dafür verfolgte das Publikum daheim die Kultsendung in gewohnter Stärke: 2,973 Mio. Menschen sahen die "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen bundesweit, in Bayern waren 1,864 Mio. dabei. Der Marktanteil lag hier bei 40,6 Prozent, deutlich höher als 2021 (37,5% MA).

Die gestrige Ausgabe von "Fastnacht in Franken" hat damit wieder beste Aussichten, eine der erfolgreichsten Sendungen des Jahres zu werden. Wie schon in früheren Jahren war auch heuer das Interesse der jungen Zuschauer wieder außerordentlich groß: Fast jede bzw. jeder dritte – so jung war das Publikum seit 2018 nicht mehr. Der Tagesmarktanteil des BR Fernsehens lag am Freitag bei großartigen 22,5 Prozent.

Ein umfangreiches Online-Angebot begleitete die lineare Ausstrahlung von "Fastnacht in Franken". Insgesamt wurden die Online-Angebote des BR, darunter auch der Livestream in der BR Mediathek, über 700.000 Mal aufgerufen (703.254 Page Impressions) – das ist doppelt so viel wie 2021.

"Die diesjährige 'Fastnacht in Franken' war nicht nur vier Stunden beste närrische Unterhaltung – sie war auch ein Statement, dass Kultur und Brauchtum endlich wieder da sind, wo sie hingehören: vor ein großes Publikum. Besonders freut mich, dass wir mit der 'Fastnacht in Franken' wieder viele junge Menschen erreicht haben, die sich im BR Fernsehen oder auf unseren Online- und Social-Kanälen für die fränkische Kultsendung begeistert haben. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten vom Bayerischen Rundfunk, vom Fastnacht-Verband Franken und an die Künstler, Tänzerinnen und Musiker für diese Spitzen-Produktion!" Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

"Die 'Fastnacht in Franken' 2022 ist ein extrem wichtiges Signal für Künstler, Brauchtum und Kultur. Unsere wunderbaren Mitwirkenden haben endlich wieder einmal vor größerem Publikum spielen können und dies genossen. Ihre tollen Beiträge haben die Gäste in den Mainfrankensälen sowie die Zuschauer zu Hause begeistert. Kultur und Brauchtum lebt – und die Botschaft nach draußen ist klar: Wir alle können mit dem Besuch kultureller Veranstaltungen unsere Künstler aktiv unterstützen." Marco Anderlik, Präsident Fastnacht-Verband Franken

"Erneut hat die 'Fastnacht in Franken' bewiesen, dass sich die fünfte Jahreszeit nicht unterkriegen lässt. Vier Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau – das war Balsam für die Seele nach zwei Jahren Corona. Herzlichen Dank an Redaktion, Produktion, Fastnacht-Verband und natürlich an alle Künstlerinnen und Künstlern für eine großartige Sendung unter erneut schwierigen Bedingungen. Die Fastnacht-Familie hält zusammen und darf sich darüber freuen, wieder Millionen von Menschen im BR Fernsehen und online erreicht zu haben." Andreas Bönte, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks

Hochkarätiges Programm bei "Fastnacht in Franken"

Über 240 Sendeminuten bot die "Fastnacht in Franken" alles, was die Traditionssendung ausmacht: Die Fastnacht-Stars Volker Heißmann, Martin Rassau, Oti Schmelzer, Peter Kuhn, Ines Procter, Michl Müller, Klaus Karl-Kraus und Matthias Walz lieferten närrisches Programm vom Feinsten ab und schonten die anwesenden Spitzenpolitiker nicht. Bauchredner Sebastian Reich & Nilpferddame Amanda mussten wie auch Oliver Tissot und andere Künstler kurzerhand als Sitzungspräsidenten einspringen, bevor Fastnachter Christoph Maul aus dem mittelfränkischen Schillingsfürst als Nachfolger von Bernd Händel inthronisiert wurde. Komplettiert wurde das Programm wieder durch mitreißende Tanzdarbietungen und viel Musik, etwa von Viva Voce und den Dorfrockern.

Prominente Gäste im Saal

Das Programm der Traditionssendung verfolgten bayerische Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft vor Ort in den Mainfrankensälen, unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, ihre Vorgängerin im Amt Barbara Stamm, zahlreiche Ministerinnen und Minister aus dem bayerischen Kabinett sowie fast alle Fraktionschefs im Landtag.

Sicherheit an erster Stelle

Die Sendung wurde wie schon 2021 vorab aufgezeichnet, diesmal jedoch "live on tape", also wie eine Live-Sendung am Stück. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept während des gesamten Proben- und Produktionszeitraums sowie regelmäßige Testungen durch das Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg ermöglichten die Produktion zwei Tage vor der Ausstrahlung.



Zuvor wurde die "Fastnacht in Franken" seit 1987 stets als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 dann durchgehend aus Veitshöchheim.

Wiederholungen von "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen Samstag, 19. Februar 2022, 20.15 Uhr

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 12.00 Uhr

"Fastnacht in Franken" online nachschauen