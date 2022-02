Die närrische Comedy-Show Schwaben weissblau, hurra und helau

Bereits zum 19. Mal heißt es im BR Fernsehen "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung wird auch 2022 die Fastnacht und das närrische Treiben in Bayerisch-Schwaben mit ganz viel Humor, Lebensfreude und Spaß hochleben lassen, diesmal jedoch wie schon 2021 nicht in der Stadthalle Memmingen, sondern in den BR Studios in Unterföhring – aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum und mit angepasstem Konzept, aber nicht minder fröhlich.