Fastnacht 2022 Das närrische Programm im BR Fernsehen

Frech & Frei – Das Beste der letzten 10 Jahre Franken Helau

Freitag, 4. Februar 2022, 20.15 Uhr

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 12.00 Uhr

Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda blicken zurück auf "Das Beste der letzten 10 Jahre Franken Helau". Hier wurden nicht nur Fastnacht-Talente entdeckt, auch Bühnenkarrieren wurden begonnen. Künstler wie Sven Bach oder Thomas Väth sammelten bei "Franken Helau" erste Fernseherfahrungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich freuen auf eine bunte Zusammenstellung aus Bütt, Tanz und Klamauk, mit Künstlern wie Peter Kuhn, Klaus Karl-Kraus oder Matthias Walz. "Franken Helau" zeigt Fastnacht, Fasching und Karneval in der ursprünglichen Form, so wie sie in vielen fränkischen Vereinen zu erleben ist.

Frech & Frei Retro

Freitag, 11. Februar 2022, 23.00 Uhr

Sonntag, 13. Februar 2022, 0.15 Uhr (Nacht auf 14.2.)

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 12.30 Uhr

Seit über 30 Jahren begeistert die Kultsendung "Fastnacht in Franken" Millionen Menschen. Jeder erinnert sich an die legendären Auftritte der vergangenen Jahre, doch waren die Büttenreden der Anfangsjahre nicht weniger eindrucksvoll. Grund genug, um einen Blick auf die Klassiker der Fastnacht-Geschichte zu werfen. Niemand Geringerer als der Sitzungspräsident der Franken-Fastnacht selbst, Bernd Händel, lädt ein zu einer Zeitreise nach Veitshöchheim vor 20, 30, 35 Jahren – mit den Gebrüdern Narr, Heißmann und Rassau, Peter Kuhn und vielen mehr.

Frech & Frei Retro

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 11.45 Uhr

Seit 2003 zeigt das BR Fernsehen zum Auftakt der Fernseh-Fastnacht die "Närrische Weinprobe". Hier hatten Faschingsgrößen wie Matthias Walz oder Michl Müller ihre ersten Auftritte – diese und viele andere lustige Impressionen aus dem Weinkeller gibt es wieder zu sehen. Kult-Narr Oti Schmelzer blickt in dieser Sendung zurück auf die "historischen" Momente der "Närrischen Weinprobe". So viel sei verraten: "Frech & Frei Retro" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise zu den Anfängen der Sendung – Kabarett, Klamauk und Schenkelklopfer inklusive!

Frech & Frei

Montag, 14. Februar 2022, 15.30 Uhr

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 11.15 Uhr

Traditionsgemäß wird zum Fastnacht-Auftakt tief unter der Würzburger Residenz zwischen jahrhundertealten Fässern gelacht, gefeiert und vom Frankenwein gekostet. Allerdings lief 2021 durch Corona alles ein bisschen anders. Doch die Fränkinnen und Franken haben sich den Spaß nicht verderben lassen und sind im wahrsten Sinne des Wortes mit Michl Müller, Thomas Väth und Martin Rassau zum Lachen in den Keller gegangen. Fastnacht-Star Oti Schmelzer präsentiert die Weinproben-Highlights der vergangenen Session und kommt dabei nicht umhin, selbst den ein oder anderen Witz zum Besten zu geben.

Frech & Frei

Dienstag, 15. Februar 2022, 15.30 Uhr

Frech & Frei

Mittwoch, 16. Februar 2022, 15.30 Uhr

Auch 2019 gab sich die bayerische Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft in Veitshöchheim bei der "Fastnacht in Franken" die Ehre. Mit dabei waren u. a. das Fürther Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau, Peter Kuhn aus Schweinfurt, Matthias Walz aus Karlstadt am Main und der unvergleichliche Michl Müller aus der Rhön. Natürlich kam mit der Altneihauser Feierwehrkapell'n auch wieder Besuch aus der "befreundeten" Oberpfalz. Über vier Millionen Menschen haben dieses Spektakel vor den Bildschirmen Deutschlands mitverfolgt. Der Mann am Piano, Matthias Walz, lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das Beste aus dreieinhalb Stunden "Fastnacht in Franken" Revue passieren zu lassen.

Frech & Frei

Donnerstag, 17. Februar 2022, 15.30 Uhr

2020 gab es in den Mainfrankensälen gleich zwei närrische Jubiläen zu feiern: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wurde 33 und der Fastnacht-Verband Franken 66 Jahre alt. Grund genug, um die bayerische Prominenz aus Kirche, Politik und Wirtschaft sowie die Crème de la crème der fränkischen Fastnacht-Szene wieder nach Veitshöchheim einzuladen.

Ein Rückblick auf eine unglaubliche Sendung mit einigen der besten Künstlerinnen und Künstler, die Franken zu bieten hat: u. a. Peter Kuhn als britischer Gentleman, Volker Heißmann und Martin Rassau in ihren Parade-Rollen als Waltraud und Mariechen, Matthias Walz als Wirtshausmusikant, Oti Schmelzer als Kasperle und als Gäste aus der Oberpfalz: die Altneihauser Feierwehrkapell'n. In dieser Ausgabe von "Frech & Frei" erinnert Michl Müller an alle Highlights der Kultsendung 2020.

Frech & Frei

Freitag, 18. Februar 2022, 15.30 Uhr

Die Fastnacht-Session 2020/2021 war durch Corona spürbar anders. Doch die Franken-Fastnacht ließ sich nicht so einfach unterkriegen. Unter dem Motto "Jetzt erst recht“ präsentierte das BR Fernsehen gemeinsam mit dem Fastnacht-Verband Franken eine Prunksitzung der etwas anderen Art, denn 2021 übernahmen die Fastnacht-Künstlerinnen und -Künstler selbst das Ruder. Ein besonderes Jahr, an das Sitzungspräsident Bernd Händel erinnert – mit Highlights von Sebastian Reich, Oti Schmelzer, Matthias Walz und vielen mehr

Frech & Frei

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 11.15 Uhr

In Veitshöchheim war 2021 alles anders, denn ganz wesentliche Akteure der "Fastnacht in Franken" haben in den Mainfrankensälen gefehlt: das Publikum und damit auch die Politikerinnen und Politiker, die normalerweise ordentlich ihr Fett weg bekommen. Doch auch in schwierigen Zeiten der Pandemie hat Veitshöchheim seinem Publikum ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Unter dem Motto "Jetzt erst recht!" wurde den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten und mit Witz und Humor die Weltlage kommentiert. Gemeinsam mit Bernd Händel, dem Sitzungspräsidenten der "Fastnacht in Franken", wird in "Frech & Frei - Das Beste aus Fastnacht in Franken 2021" zurückgeblickt auf die außergewöhnlichen Auftritte bekannter Fastnachtstars wie Peter Kuhn, Volker Heißmann & Martin Rassau sowie Sebastian Reich.

Fastnacht in Franken

Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken in Veitshöchheim

Freitag, 18. Februar 2022, 19.00 Uhr

Samstag 19. Februar 2022, 20.15 Uhr

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 13.15 Uhr

Die Corona-Pandemie hat in vielen Teilen des Landes dem karnevalistischen Brauchtum einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch für die Kultsendung "Fastnacht in Franken" beobachten die Macher im BR und im Fastnacht-Verband Franken sehr genau die aktuelle Entwicklung. Je nachdem was zur anstehenden Produktionszeit erlaubt und möglich sein wird, wollen die Künstlerinnen und Künstler auf jeden Fall das Beste aus der Situation machen und eine närrische Prunksitzung mit einer gewohnt bunten Mischung aus Musik, Tanz und pfiffigen Büttenreden anbieten.

Frech & Frei – Das Beste aus Fastnacht in Franken

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 20.15 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren bringt die "Fastnacht in Franken" Freude in die heimischen Wohnzimmer. Das Beste aus mehr als 100 Stunden "Fastnacht"-Geschichte ist ein Muss für jeden Fan. Die Stars der "Fastnacht in Franken" erinnern sich an ihre ersten Auftritte, an Geschichten jenseits der Kameras und an die schönsten Momente aus Tanz, Musik und Büttenreden. Die "Fastnacht in Franken" steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Gezeigt werden ebenfalls die besten Garden und Tanzmariechen Deutschlands auf der Bühne in Veitshöchheim.

Heißmann + Rassau: Faschingsknaller

Freitag, 25. Februar 2022, 22.05 Uhr

Ist ein karierter Duschvorhang samt Brause das ultimative Faschingskostüm? Wie reagiert ein seriöser Bestatter auf Scherzartikel? Was haben Queen Elizabeth und Prinz Charles auf einer fränkischen Prunksitzung/Faschingsveranstaltung zu suchen?

In ihrer kunterbunten Sketch-Show nehmen die Kult-Komödianten Volker Heißmann und Martin Rassau den Fasching in all seinen Facetten lustvoll aufs Korn. Ob stinklangweilige Prunksitzungen, plumpe Tanzeinlagen oder närrische Wichtigtuer im Alltag – nichts und niemand ist vor ihrem Spott sicher.

Volker Heißmann und Martin Rassau zeigen: Fasching ist immer und überall. Man kann ihn genießen oder aber nur mit Humor entrinnen – am allerbesten mit den Späßen des fränkischen Comedy-Duos.

Schwaben helau – Die großen Knaller

Freitag, 4. Februar 2022, 22.45 Uhr

Sonntag, 6. Februar 2022, 2.30 Uhr (Nacht auf 7.2.)

Das BR Fernsehen zeigt die Faschings-Höhepunkte und größten Knaller der vergangenen Jahre aus "Schwaben weissblau – hurra und helau" und sorgt für unvergessene Lacher und schräge Comedy aus Bayerisch-Schwaben. In der fünften Jahreszeit sind in Bayerisch-Schwaben die Narren außer Rand und Band. Kabarettist Heinrich Del Core, Ballonkünstler Tobi van Deisner, das Duo Traumfraun, der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter und viele weitere Künstlerinnen und Künstler reihen sich ein in das närrische Treiben auf der Memminger Fastnachtsbühne.

Schwaben helau – Die großen Knaller

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 19.00 Uhr

Bewährte Publikumslieblinge treiben in schwäbischer Mundart ihre Späße mit der Politprominenz und dem Publikum im Saal. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich freuen auf ein Wiedersehen mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs als Schlagerstar Meggy Montana, dem Bauchredner Perry Paul und seiner Mauskatze Amadeus, dem Augsburger Kabarett-Duo Herr und Frau Braun, dem "Italo-Schwaben" Heinrich del Core und vielen Künstlern mehr, die alle garantiert für Superstimmung sorgen.

Schwaben helau – Die großen Knaller

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 19.00 Uhr

Bewährte Publikumslieblinge treiben in schwäbischer Mundart ihre Späße mit der Politprominenz und dem Publikum im Saal: Man kann sich auf ein Wiedersehen freuen mit dem Kabarettisten Maxi Schafroth, Wolfgang Krebs in seiner Rolle als Schorsch Scheberl, dem Bauchredner Perry Paul und seiner Mauskatze Amadeus, Mundart-Dichterin Waltraud Mair alias Meichlböck´s Zenta und viele Künstlerinnen und Künstler mehr, die alle garantiert für "weissblaue" Superstimmung sorgen.

Schwaben weissblau – hurra und helau

Die närrische Comedy-Show

Freitag, 11. Februar 2022, 20.15 Uhr

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 13.30 Uhr

Bereits zum 19. Mal heißt es im BR Fernsehen "Schwaben weissblau - hurra und helau". Die Kultveranstaltung wird auch 2022 die Fastnacht und das närrische Treiben in Bayerisch-Schwaben mit ganz viel Humor, Lebensfreude und Spaß hochleben lassen. In einer virtuell erschaffenen Faschingswelt begrüßt Moderator Georg Ried viele prominente Gäste, die allesamt nichts Besseres zu tun haben, als in bester Manier närrischen Unsinn von sich zu geben und die Politiker zu derblecken. An seinem Schreibtisch findet sich zudem das Who is Who der deutschen und bayerischen Politik zum Talk ein – allesamt kongenial verkörpert vom Kaufbeurer Kabarettisten Wolfgang Krebs.



Zur angereisten Delegation aus Schwaben gehören natürlich wieder Publikumslieblinge der Sendung, die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, letzterer in seinen multiplen Rollen, der Comedian Hansy Vogt als mitreißende "Frau Wäber", der grantelnde Hausmeister der Stadthalle Memmingen, Jürgen Richter aus Kaufbeuren, und der Augsburger Kabarettist Herr Braun vom Comedy-Duo Herr und Frau Braun. Von der Schwäbischen Alb reist das Kult-Paar Hillus Herzdropfa an. Premiere bei "Schwaben weissblau" feiert diesmal der Kabarettist Markus Zipperle aus dem baden-württembergischen Ebersbach. Das bunte Programm wird wie immer musikalisch begleitet von den AllGeiern.

Lebenslinien: Christl und ihre tanzenden Marktweiber

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 22.00 Uhr (Wh. von 2020)

Christl ist das Herz der tanzenden Marktweiber vom Münchner Viktualienmarkt. Jedes Jahr am Faschingsdienstag zieht deren Tanzvorführung viele Tausend Zuschauer und Zuschauerinnen an. Christl ist eigentlich gelernte Friseurin. Mit Anfang 20 heiratet sie in einen Gärtnereibetrieb ein und steht schon bald selber auf dem Markt, wo sie Gemüse und Obst verkauft. Sie liebt die Atmosphäre des Platzes und den Kontakt mit den Menschen. Schnell spricht sich die Qualität ihrer Ware herum und sie macht auch Star-Köche wie Eckart Witzigmann zu ihren Stammkunden. Ende der 80er-Jahre steigt sie bei den tanzenden Marktweibern ein. Der Tanz wird schnell ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Denn als sie zu der Gruppe stößt, muss sie den Tod ihrer lang ersehnten und über alles geliebten Tochter verkraften.

Kehraus

Rosenmontag, 28. Februar 2022, 22.45 Uhr

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 0.20 Uhr (Nacht auf 2.3.)

Ein satirischer Film von Hanns Christian Müller aus dem Jahr 1983 mit Gerhard Polt, Gisela Schneeberger und Dieter Hildebrandt in den Hauptrollen. Der Versicherungsvertreter Arno von Mehling schwatzt dem Gabelstaplerfahrer Ferdinand Weitel ausgerechnet am Rosenmontag überflüssige Versicherungen auf. Schockiert stellt der Arbeiter später fest, dass diese Policen fast die Hälfte seines Nettogehalts ausmachen…

Das Drehbuch wurde 1984 mit dem Deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet und Gerhard Polt bekam im gleichen Jahr den Ernst-Lubitsch-Preis für seine komödiantische Leistung.

Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere

Faschingsdienstag, 1. März 2022, 23.30 Uhr

Der Fasching ist für München was im Rheinland der Karneval ist, eine Art Fieber. Von diesem Fieber wird der Monaco regelmäßig erfasst. Zusammen mit dem Kripokollegen Kopfeck macht er alljährlich die Vorstadtbälle unsicher. Wie jedes Jahr beschließt Annette am Maskenball der feinen Kreise teilzunehmen und wie jedes Jahr muss der Franze, dem diese Veranstaltung viel zu langweilig ist, dagegen Maßnahmen ergreifen. Grippekrank muss er ins Bett. Doch den Kranken quält die Erinnerung an den jährlichen Hausball im Donnersberger Hof und an eine gewisse junge Dame. Er stürzt sich ins Getümmel. Aber weder der Fasching noch der Donnersberger Hof sind noch das, was sie einmal waren.

Mit Helmut Fischer, Ruth-Maria Kubitschek, Erni Singerl, Karl Obermayr, Christine Kaufmann u. v. a.

Regie: Helmut Dietl

Vom BR im Ersten - Tatort: Kehraus (Erstausstrahlung)

Sonntag, 27. Februar 2022, 20.15 Uhr