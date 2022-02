Fastnacht in Franken Bye-bye, Bernd! Abschied des Sitzungspräsidenten

Rudi Carrell, Franz-Josef Strauß, Willy Brandt – Bernd Händel kann sie alle und noch mehr. Als Stimmenimitator schlüpfte der Büttenredner in viele Rollen. Unvergessen sind seine Auftritte als "Sylvester Capone". Doch auch die Musik spielte in seinen Nummern stets eine Rolle. 2018 stand er gemeinsam mit Volker Heißmann als "Die Peterlesboum 2.0" auf der Bühne. Das legendäre Original bildete bis 1988 sein Vater Willi Händel gemeinsam mit Bühnenpartner Karl Vogt. Mit dem Revival 2018 in Veitshöchheim gelang Bernd Händel ein echter Hit.

"Bernd ist ein absoluter Vollblut-Fastnachter, der als Künstler viele Jahre die Sendung mit tollen Beiträgen bereichert hat. Als langjähriger Sitzungspräsident war Bernd das Gesicht der Sendung, die er charmant und gekonnt einem Millionenpublikum präsentiert hat. Er hat großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der 'Fastnacht in Franken'."

Zur Person

Bernd Händel wurde 1956 geboren. Schon als Kind begleitete er seinen Vater Willi Händel – damals Fastnachter und Sänger der "Peterlesboum" – zu Auftritten und stand früh selbst bei der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia Nürnberg auf der Bühne, deren Präsident er 1978 wurde. Mit 23 Jahren war der Büttenredner der damals jüngste Präsident der Nürnberger Fastnacht. 1988 beendete er die Arbeit in seinem gelernten Beruf als Groß- und Außenhandelskaufmann und machte sich als Entertainer einen Namen. 1992 startete er in Veitshöchheim durch und war abgesehen von einer Pause im Jahr 1997 immer Teil der Fernsehfastnacht. "Kabarett in Franken", "Junger Wein und alte Lieder", "Supernarr" – Bernd Händel wirkte in den folgenden Jahren in zahlreichen Fernsehformaten mit und brillierte als Stimmenimitator oder Büttenredner, gesungen oder gesprochen.