"Fastnacht in Franken" trotzt Corona mit starkem Hygienekonzept

Bereits seit dem 26. Januar verwandeln sich die Veitshöchheimer Mainfrankensäle in die Rokoko-Showbühne der Fastnacht in Franken. Diszipliniert wird seit dem ersten Tag ein strenges Hygienekonzept umgesetzt. Dabei stehen Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeitenden, Mitwirkenden und des Publikums im Vordergrund.

Tests, Maske und Co.

Vor dem Betreten der Mainfrankensäle heißt es: Maske aufziehen und Impfnachweis vorzeigen. Die Teststrategie sieht außerdem vor, dass niemand ungetestet das Drehset betreten darf. Alle Beteiligten – vom Team bis zur Reinigungskraft – werden getestet. Das Konzept wurde gemeinsam vom Fastnacht-Verband Franken, der Arbeits- und Veranstaltungssicherheit des BR sowie der Universität Würzburg entwickelt und ging bereits 2021 auf: Vergangenes Jahr konnte die Kultsendung ohne einen einzigen positiven Corona-Fall produziert werden.

"Das Corona-Virus hat den Karnevalisten im Land schwer zugesetzt und viele Veranstaltungen fallen aus. Umso wichtiger ist es uns, quasi stellvertretend für viele Menschen, die sich gerade in dieser unerquicklichen Zeit nach Ablenkung und Unterhaltung sehnen, die Fastnacht in Franken auf den Bildschirm zu bringen. An erster Stelle stehen dabei die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten." Norbert Küber, Redaktionsleiter Fastnachtproduktionen

Extra-Meile fürs Brauchtum

Auch im zweiten Corona-Jahr sind die Arbeitsbedingungen durch Masken- und Abstandsregeln freilich erschwert. Doch nur so ist die Produktion möglich. Mitwirkende, Mitarbeitende des BR sowie des Fastnacht-Verbands Franken nehmen alle Hürden auf sich, um den Zuschauern am 18.02.2022 einen besonderen Fernsehabend zu bereiten.

"Die Fastnacht in Franken ist keine beliebige Unterhaltung, sondern eine gewachsene Tradition, eine Sendung, die starke Emotionen weckt, und die es im Moment dringender braucht denn je. Denn zur Fastnacht in Franken gehört nicht nur die Freude, sondern immer auch der kritische Blick auf das Zeitgeschehen. Das närrische Volk hält den Mächtigen den Spiegel vor." Tassilo Forchheimer, Leiter BR Franken

Sendung wird aufgezeichnet

Die Pandemie stellt das BR Fernsehen auch 2022 vor eine besondere Herausforderung. Die Narrennachwuchssitzung "Wehe wenn wir losgelassen" sowie die "Närrische Weinprobe" wurden nach eingehender Abwägung aller Faktoren abgesagt. Das hatten der Bayerische Rundfunk und der Fastnacht-Verband Franken gemeinsam entschieden, um die Ressourcen für die Fastnacht in Franken zu bündeln. Diese wird aus Sicherheitsgründen vorab aufgezeichnet und dann am 18. Februar um 19 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.

"In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Kurzai von der Uni Würzburg haben die Verantwortlichen ein Test- und Hygienekonzept entwickelt, dass größtmögliche Sicherheit für alle Gästen erwarten lässt." Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verband Franken

Fastnacht in Franken mit wenigen Zuschauern

Anders als im vergangenen Jahr wird die Fastnacht in Franken heuer mit Publikum stattfinden. Rund 25 Prozent der üblichen Besucherzahl dürfen in die Mainfränkensäle: Lachen und feiern – nur mit Abstand versteht sich. So dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher auf eine Sendung in beinahe gewohnter Manier freuen.