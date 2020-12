Warum gibt's kein gutes Foto von Neil Armstrong auf dem Mond?

Armstrongs erster Schritt auf den Mond, den er in einem so gelungenen Satz festhielt ("Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit!"), bleibt für immer ein rein akustisches Erlebnis - denn natürlich war auf dem Mond in dem Moment noch niemand, der Armstrong hätte fotografieren können. Aber als zwanzig Minuten später sein Astronauten-Kollege Aldrin von der Leiter des Landemoduls Eagle kletterte, hatte Armstrong den Fotoapparat parat.