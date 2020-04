Warum die "Heinsberg-Studie" kritisiert wird

Hendrik Streeck, Virologe am Universitätsklinikum Bonn, wollte seine Studienergebnisse möglichst "früh und schnell" (Minute 17:16 in diesem Podcast) an die Öffentlichkeit weitergeben, denn nach eigenen Angaben habe die Bevölkerung ein Recht darauf, bei einer so kritischen Studie darüber informiert zu sein.

"Wir hätten natürlich die Ergebnisse für uns behalten können, hätten die Daten in Ruhe analysiert, in Ruhe zusammengeschrieben und hätten sie dann in drei Wochen - das ist eine sehr schnelle Zeit im Übrigen - auf einen Preprint-Server hochgeladen. Ich glaube aber, das wäre zu spät gewesen." Virologe Hendrick Streeck zum Veröffentlichungszeitpunkt seiner Studie

Heinsberg-Studie - Was wird Hendrik Streeck vorgeworfen?

Kritisiert wird Hendrik Streeck für die Art der Präsentation seiner Studienergebnisse, für die Erhebung und Auswertung der statistischen Daten und das Testverfahren an sich. Das sind die Kritikpunkte und Hendrik Streecks Begründungen, die auch in diesem Podcast ab Minute 16:00 nachzuhören sind:

- Präsentation:

Es wurde kein Endergebnis einer Studie präsentiert, sondern ein Zwischenergebnis. Dieses Zwischenergebnis wurde auf einer Pressekonferenz veröffentlicht, nicht klassisch in einem wissenschaftlichen Journal, nachdem die Studie ausführlich begutachtet wurde. Die Ergebnisse wurden auch nicht auf einen Preprint-Server ohne Begutachtung hochgeladen, was in Zeiten der Corona-Krise eine übliche Vorgehensweise wurde. Hendrik Streeck begründet diese Vorgehensweise damit, dass die üblichen Wege zu lange gedauert hätten und er die Öffentlichkeit schnell informieren wollte, weil es auch um die Letalität des neuen Coronavirus ging. Eine Veröffentlichung auf einem Preprint-Server hätte noch einmal zwei bis drei Wochen gedauert. Die Veröffentlichung in einem Fachmagazin dauert im Schnitt sechs bis zwölf Monate.

- Erhobene Daten und Testverfahren:

Kritisiert wird, dass es keine textliche Beschreibung zu Streecks Vorgehensweise gibt. Das irritiert Wissenschaftler nicht wenig. Hinterfragt wird zudem, wie Streeck die Daten aus rund 600 Haushalten im Kreis Heinsberg gesammelt und verrechnet hat. Bei den Testverfahren wird kritisiert, dass Streeck mit Antikörpertests der Firma Euroimmun gearbeitet hat, die laut Virologe Christian Drosten viele falsch positive Testergebnisse liefern (Drosten-Podcast Coronavirus-Update). Streeck weist darauf hin, dass er aus Zeitgründen keinen Text zur Studie verfasst, aber ein Zoom-Meeting veranstaltet habe, in dem er seine Methodik dargestellt habe und auch genannt habe, welche Daten auf ganz Deutschland übertragbar sind und welche nicht. Außerdem habe er sich bei seiner Studie an das WHO-Protokoll gehalten und wie von Drosten gefordert, seine Antikörpertests (IgG und IgA) mit einem sogenannten Neutralisationstest gegengecheckt. Hendrik Streeck und Christian Drosten haben inzwischen miteinander diskutiert und Drosten hat in der Talkrunde "Maybrit Illner" am 17. April 2020 gesagt: