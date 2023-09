Universität München eröffnet neues Zentrum für Mikrobiologie

Der Weg ins Herz des neuen Zoonose-Zentrums ist gesäumt von Schleusen. Sicherheitsschleusen, um genau zu sein. In einer davon steht Eckart Thein, Koordinator für Tierschutz und Versuchstierkunde der LMU München. Es handelt sich um eine Luftdusche, eine Art Aufzug, der jetzt an beiden Seiten offen ist. In jeder Ecke befinden sich sechs Düsen übereinander.

Drei Minuten Luftdusche gegen Keime von außen

Wenn die Schleuse arbeitet, sind die Türen geschlossen – aus den Düsen kommt gefilterte Luft. "Die Luft, die aus den Düsen kommt, ist gefiltert und steril, bläst die Oberflächen ab. Den ganzen Körper von oben bis unten. Alle Erreger, alle Staubpartikel. Und erst nach drei Minuten öffnet die innere Tür und Sie können den Bereich wieder verlassen", erläutert Thein.

In Zukunft werden hier Labormitarbeiter von 24 Düsen drei Minuten lang partikelfrei geblasen. Wohlgemerkt, nachdem sie schon mehrere Schleusen hinter sich gebracht, sich zweimal komplett umgezogen haben und mittlerweile aussehen wie Astronauten: mit Overall, Handschuhen, Haube, Maske und Respirator.