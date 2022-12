So machen Sie Ihr Auto fit für den Winter

Sie versuchen vergeblich, den Autoschlüssel ins zugefrorene Türschloss zu stecken und der Enteiser liegt im Handschuhfach? Oder die Autotüren sind so fest zugefroren, sodass Sie eher den Türgriff in der Hand haben, als dass das Auto aufgeht? Höchste Zeit, Ihr Auto so zu präparieren, dass es Eis und Kälte trotzen kann.

Checken Sie die Scheibenwischer

Achten Sie darauf, dass Ihre Scheibenwischer nicht alt und hart sind, denn dann werden sie mit dem Schneeschmutz nicht fertig. Bilden sich Schlieren auf der Scheibe, wenn Ihre Scheibenwischer arbeiten, dann tauschen Sie sie gegen neue aus. Lassen Sie Ihre Wischblätter nicht an der Frontscheibe festfrieren, denn beim Lösen wird sonst die Gummikante beschädigt. Dazu kann man zum Beispiel unter die Wischer isolierende Folie legen.

Schutz vorm Festfrieren: Türgummis einfetten

Wenn Autotüren in der Eiseskälte nicht mehr aufgehen, liegt das in der Regel an den festgefrorenen Gummis. Der ADAC empfiehlt, "Gummipfleger" oder alternativ auch Silikonöle zu verwenden, um die Gummis zu pflegen. Aber auch mit einem Lippenpflegestift schaffen Sie Abhilfe - einfach alle paar Wochen das Türgummi mit dem Fettfilm überziehen und schon lassen sich die Türen auch bei Minusgraden problemlos öffnen.

Was gehört zur Winterausrüstung?

Der Eiskratzer im Wagen ist Pflicht, Handschuhe und eine Abdeckfolie für die Windschutzscheibe sind im Winter ebenfalls eine nützliche Bordausstattung - ebenso einige warme Decken, falls man einmal liegenbleiben sollte.

Grillkohle oder Zeitungspapier: gut gegen Feuchtigkeit

Grillkohle gegen beschlagene Scheiben: Gegen beschlagene Scheiben hilft ein kleiner Bottich mit Grillkohle, den Sie über Nacht im Fußraum deponieren. Die Grillkohle ist staubtrocken und saugt die Feuchtigkeit im Auto auf. Ergebnis: freie Sicht am nächsten Morgen.

Auch Zeitungspapier hilft gegen beschlagene Scheiben: Dieses geben Sie bei Stofffußmatten unter die Matte. Gummifußmatten hingegen bedecken Sie mit Zeitungspapier. Regelmäßig wechseln.

Weitere Tipps

Der Kühlerfrostschutz sollte mindestens -25 Grad abdecken.

Dafür sorgen, dass Scheibenfrostschutzmittel eingefüllt ist.

Beim Parken nach Möglichkeit nicht die Handbremse anziehen.

Vereiste Scheinwerfer mit einem glyceringetränkten Lappen freiwischen.

In Türschlösser ein Universalspray sprühen, damit sie nicht einfrieren.

Falls das Schloss doch zufrieren sollte, hilft ein Türschlossenteiser: einer zuhause, einer am Arbeitsplatz.

Ist die Batterie fit genug, den Winter zu überstehen oder müht sie sich schon bei leichten Minustemperaturen? Dann sollten Sie an einen Austausch denken.

Winterreifen sind Pflicht bei Eis und Schnee! Und auch, wer sie schon aufgezogen hat: Ist die Profiltiefe ausreichend?

Eis und Schnee können dem Lack des Autos zusetzen. Daher sollten Sie schon im Vorfeld dafür sorgen, dass das Auto mit einer Politur und Wachs eine "Schutzschicht" für den Winter bekommt.

Im Video: Tipps, wie man das Auto auf den Winter vorbereitet