vor etwa einer Stunde

TikTok: Wenn uns die Erdbeeren madig gemacht werden

Das Highlight des Frühsommers: frische Erdbeeren. Der Genuss wird einem durch Videos bei TikTok im wahrsten Sinne madig gemacht. Es zeigt kleine Würmchen, die aus den Erdbeeren - gewaschen in Salzwasser - kriechen. Was ist dran an den Ekelvideos?