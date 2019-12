Tierische Fähigkeiten: Wie denken und empfinden Tiere?

Haben wir Menschen die Fähigkeiten von Tieren unterschätzt oder übersehen? Verhaltensbiologen machen immer erstaunlichere Entdeckungen, die das Denken und Empfinden von Tieren in ein neues Licht rücken. Meeresbiologen konnten zum Beispiel nachweisen, dass Delfine ein lebenslanges Gedächtnis besitzen. In einem Experiment wurde einer Delfingruppe ein Pfiff von einem Artgenossen vorgespielt, der vor 20 Jahren seine Gruppe verlassen hatte. Die Reaktion der Delfine war so eindeutig, dass die Forscher davon ausgingen, der Pfiff habe eine Erinnerung an den ehemaligen Artgenossen ausgelöst. Denn Delfine lernen von ihren Müttern diesen ganz eigenen Ruf und wandeln ihn dann individuell um. Verhaltensforscher vergleichen diesen Identifikationspfiff mit einem Namen.

"Delfine haben mit großer Wahrscheinlichkeit ein lebenslanges Gedächtnis, erinnern sich also an andere Individuen, mit denen sie dann bei Bedarf eine Allianz eingehen. Das ist eine Sache, die kann man nicht so einfach beobachten, dazu muss man sie jahrelang, jahrzehntelang beobachten und das dann statistisch auswerten. Das sind Dinge, die sich uns jetzt erst langsam erschließen, die wir vorher gar nicht beobachten konnten." Dr. Karsten Brensing, Meeresbiologe, Verhaltensforscher und Autor

Soziales Lernen im Tierreich

Ähnlich wie Delfine verfügen auch Elefanten über ein lebenslanges Gedächtnis. Sie lernen viele Fähigkeiten durch das soziale Miteinander. Als rein unbewusstes Verhalten ist dieses Lernen nicht zu bezeichnen. Für Bensing haben Elefanten deshalb ihre eigene Kultur, in der sie ihre Rituale pflegen.

„Kultur im Tierreich ist, im Gegensatz zu dem, was wir früher geglaubt haben, relativ weit verbreitet. Wenn man in einem Lexikon nachschaut, dann steht die Kultur meist der Natur gegenüber. In unserem Sprachgebrauch haben Menschen Kultur, Tiere aber nicht, weil sie ja Teil der Natur sind. Aber diese Begriffserklärung oder Definition hat sich weiterentwickelt. Und heute sind viele Forscher, die sich mit diesem Begriff beschäftigen, der Meinung, dass man Kultur besser darüber definiert, was sie zeigt. Und die Kultur zeigt Lernfähigkeit.“ Dr. Karsten Brensing, Meeresbiologe, Verhaltensforscher

Totenkult in der Tierwelt

Unter dieser Lernfähigkeit ist auch der Totenkult zu verstehen. Stirbt ein wichtiges Leittier einer Elefantenherde, dann kommen weit entfernte Artgenossen zum Abschiednehmen. Sie bedecken den Leichnam mit Ästen und Büschen und verweilen bei ihm. Forscher gehen davon aus, dass die Tiere genau wissen, vor wem sie stehen, und dadurch eine Vorstellung vom Tod haben.