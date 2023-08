Größter Vollmond und Blue Moon: Der Supermond Ende August

Falls das Wetter mitspielt, können Sie abends am 30. August den Vollmond aufgehen sehen. Dass da ein "Supermond" aufgeht, ist aber mit bloßem Auge nicht zu sehen. Das geht auch gar nicht, denn der "Supermond" ist ein reines Pressephänomen. Richtig groß kann der Vollmond dennoch wirken, doch das hat eine andere Ursache.

Wann genau ist der Supermond?

Ganz exakt voll ist der Mond erst am 31. August morgens um 3.36 Uhr, das ist der genaue Vollmondtermin. Genauso voll sieht er aber auch schon bei seinem Aufgang um 20.11 Uhr abends am 30. August aus. Zu Beginn der Nacht ist uns der Mond auch noch näher: Seinen erdnächsten Punkt, das Perigäum, erreicht der Mond schon gut zwei Stunden zuvor, um 17.54 Uhr. Dann ist er nur 357.180,7 Kilometer von der Erde entfernt. Bis zum Vollmondtermin in den Morgenstunden hat sich der Mond bereits wieder um rund 200 Kilometer von uns entfernt.

Der Vollmond ist zugleich ein "Blue Moon"

Es ist der zweite Vollmond in diesem Monat, denn am 1. August war der Mond schon einmal voll. Ein zweiter Vollmond in einem Monat wird inzwischen häufig als "Blue Moon" bezeichnet. Mit der Farbe Blau (englisch: blue) hat der Name gar nichts zu tun. "Blue Moon" sollte ursprünglich nur etwas sehr Seltenes bezeichnen. Dabei ist der Blue Moon gar nicht so selten: Von Vollmond zu Vollmond vergehen 29,5 Tage – so lange benötigt der Mond, um die Erde einmal zu umrunden – von der Sonne aus gesehen.

Vom ersten bis zwölften Vollmond eines Jahres vergehen damit nur 324,5 Tage – elf Tage weniger, als das Jahr hat. Wann immer der Mond des Jahres in den ersten elf Januartagen voll wird, wird es einen 13. Vollmond im Jahr geben – und damit einen Blue Moon. In einem Jahrhundert gibt es rund 40 Blue Moons.

Nicht nur zweiter Vollmond, sondern auch zweiter Supermond

Der "größte Vollmond des Jahres" – davon dürfte es doch eigentlich nur einen geben, sollte man meinen. Aber auch der erste Augustvollmond war schon ein Supermond in größter Erdnähe. Bei seinem Aufgang am 1. August abends war er etwa 357.500 Kilometer von der Erde entfernt – knapp 27.000 Kilometer weniger als der durchschnittliche Abstand des Mondes zur Erde (384.400 Kilometer). Vormittags am 2. August 2023 erreichte der Mond dann genau den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn, das Perigäum mit nur 357.310,6 Kilometern Entfernung.

Welcher der beiden August-Vollmonde näher bei uns ist, ist also eine Frage des genauen Zeitpunkts.

Mond in größter Erdnähe größer

Die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ist nicht kreisrund, sondern elliptisch. Daher ist er mal näher, mal weiter weg – mit etwa 50.000 Kilometern Unterschied zwischen größter Erdnähe und größter Erdferne.

Die Mondscheibe am Firmament wirkt durch die große Nähe zur Erde tatsächlich größer: Im Durchmesser misst sie etwa sieben Prozent mehr als ein Durchschnittsvollmond und 14 Prozent mehr als ein Vollmond in Erdferne.