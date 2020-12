Studie: Erkenntnisse aus Magie sollen Wissenschaft verbessern

Täuschung auf mehreren Ebenen

Im Gegensatz dazu ist es in der Zauberkunst üblich, Tricks durch mehrere einfache Bluffs vorzustrukturieren. Um dies genauer zu verstehen, ein Beispiel: Versucht ein Illusionist sein Publikum etwa davon zu überzeugen, Gedanken lesen zu können, bietet es sich an, zwei Eingeweihte einzubinden. Der Kniff dabei ist, an einem der beiden die vermeintlichen Gedankenlese-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, nur damit dann der zweite Komplize die Mitwissenschaft des ersten öffentlich aufdeckt. In der Folge demonstriert der Zauberkünstler dann am zweiten Eingeweihten noch einmal sein Können.

Scheinbare Fehler erhöhen Validität

Das Prinzip beruht also unter anderem auf dem Enthüllen eines scheinbaren Fehlers. Diese Masche ist gerade deshalb so effektiv, weil es für Beobachter schwieriger ist, sich vorzustellen, dass solche kostspieligen Fehler sorgfältig geplant wurden, um die Show zu verbessern. Ein ähnliches Prozedere bietet sich für die Forschung an. Die Verfasser der Studie zeigen dies anhand eines Experiments: Das Ziel dabei war, die Probanden davon zu überzeugen, dass ein (Fake-)MRT-Scanner Gedanken lesen könne. Die Forscher konnten hier nachweisen, dass das Verfahren auf die Teilnehmer glaubwürdiger wirkte, wenn der Scanner während der Untersuchung vermeintliche Mängel aufwies, die dann von instruierten Assistenten behoben wurden. Ein Ansatz inspiriert von obigem Trick aus der Zauberkunst.

Selbstverständlich stößt eine solche Vorgehensweise auch an Grenzen; und zwar hauptsächlich bei der praktischen Umsetzung und beim Aufwand. Die neuen Ergebnisse zeigen aber: Es lohnt sich, grundsätzlich nicht nur an den Mess-, sondern auch an den Täuschungskriterien zu schrauben.