Sternschnuppen: Die Lyriden rasen über Bayerns Himmel

Kein Mond stört diesmal den Lyriden-Sternschnuppenregen, doch dafür müssen Sie entweder lange wach bleiben oder sehr früh am Samstagmorgen raus. Um 3 Uhr morgens erreicht der Meteorstrom an diesem Samstag (22. April) seinen Höhepunkt, das Maximum. Dann ist die Fallrate der Sternschnuppen am höchsten: 30 pro Stunde können es bei den Lyriden sein. Aber auch in den Stunden davor und danach sind fast ebenso viele unterwegs.

Wo Sie die Sternschnuppen am besten sehen

Die Lyriden haben ihren Namen vom Sternbild Leier (lat.: Lyra) und aus diesem scheinen die Sternschnuppen auch zu kommen. Der Radiant - das ist der scheinbare Ausstrahlungspunkt der Meteore - liegt nah beim hellsten Stern der Leier, der Wega. Die erscheint etwa um 22 Uhr im Nordosten.