Sternschnuppen am Montagmorgen: Die Eta-Aquariden kommen

Bayern bei diesen Sternschnuppen ein bisschen bevorzugt

Im Vergleich zu Norddeutschland haben wir es in Bayern besser, was die Eta-Aquariden angeht. Wenn auch nicht ganz so gut wie in Italien oder Spanien. Je weiter Sie sich im Süden befinden, umso höher steht der Wassermann am Himmel - und damit auch der Sternschnuppen-Radiant. Je höher der Radiant, umso mehr der Sternschnuppen werden wirklich sichtbar, die gerade unterwegs sind.

Eine Handvoll Eta-Aquariden

Bis zu fünfzig Sternschnuppen pro Stunde flitzen beim Höhepunkt der Eta-Aquariden über den Himmel. Die könnten Sie aber nur dann zählen, wenn der Wassermann senkrecht über Ihnen stünde - so werden die maximalen Fallraten von Sternschnuppen angegeben. Doch tief am Horizont, wie der Wassermann um vier Uhr morgens steht, können Sie nur etwa jede zehnte Sternschnuppe entdecken.

Ein staubiger Gruß vom Halleyschen Kometen

Die Eta-Aquariden haben eine berühmte Quelle: Alle 75 Jahre kommt der Halleysche Komet auf seiner Runde um die Sonne in die Nähe der Erde und kann mit bloßem Auge gesehen werden. Dabei verliert der Komet - ein schmutziger Schneeball, den die Sonne aufheizt, wenn er in ihre Nähe kommt - viel Material. Das formt zunächst den hübschen Kometenschweif und bleibt letztlich als Dreckspur im All zurück.

Wann immer die Erde auf ihrer eigenen Runde um die Sonne eine solche Kometenspur kreuzt, geraten die Staubteilchen in die Atmosphäre der Erde und regen dort die Atome zum Leuchten an - eine Sternschnuppe blitzt auf.