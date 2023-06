Robotik, Digitalisierung, KI: Trends auf der Automatica 2023

Nach der Pandemie-Pause fand 2022 die Automatica zum ersten Mal wieder in Präsenz mit Besuchern auf dem Münchner Messegelände statt. Nun öffnet bereits nach einem Jahr die "Leitmesse für intelligente Automation und Robotik" am Dienstag erneut ihre Tore, zeitgleich mit der Messe "Laser – World of Photonics". Danach soll sie wieder im gewohnten Rhythmus alle zwei Jahre veranstaltet werden.

Zum Artikel: "KI im Handwerk"

Neues aus allen Automatisierungs-Bereichen

Die Automatica zeigt Neues aus allen Feldern der Automatisierung. Das Spektrum reicht von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Systemen und Dienstleistungen. Ein Themenfeld ist die Montage- und Handhabungstechnik. Hier geht es darum, Prozesse wie Montieren, Schrauben, Kleben, Dosieren oder Prüfen zu automatisieren. Auf der Messe sind auch Roboter für die Industrie zu sehen, die miteinander oder gemeinsam mit Menschen Dinge fertigen. Daneben werden Serviceroboter gezeigt, die Bauteile transportieren, Waren aus Lagerhausregalen holen oder Aufgaben im Gesundheitswesen, der Pflege oder der Gastronomie übernehmen.

Auch Bildverarbeitungssysteme werden auf der Automatica präsentiert: Sie lesen Codes, erkennen Bauteile und prüfen die Qualität von Produkten. Sie können auch in einem anderen Themenbereich der Automatica zum Einsatz kommen, nämlich bei Positioniersystemen. Diese sorgen dafür, dass Werkstücke oder Werkzeuge genau dort positioniert werden, wo sie sein sollen. Weitere Ausstellungsbereiche der Automatica sind, Software und Cloud Computing, Antriebstechnik, Sensoren, Sicherheits- und Versorgungstechnik, Dienstleistungen sowie Forschung und Technologie.

Roboter mit Menschenerkennung und autonomes Fahren ohne hochgenaue Karten

Aktuelle Themen der Automatica sind in diesem Jahr die Zukunft der Arbeit und nachhaltige Produktion. Dritter Schwerpunkt ist die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Diesem Thema widmet sich auf der Messe auch die munich_i Sonderschau AI.Society. Hier werden Prototypen gezeigt und Projekte zu Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Umwelt vorgestellt. Zu den Ausstellern dort zählt auch die Technische Universität München.

Forschende des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) präsentieren mehr als 30 Anwendungsbeispiele. Darunter sind Roboter mit integrierter Menschenerkennung für den Einsatz in der Industrie, Katheter, die Sensoren und Bildgebung fürs Tracking einsetzen, und eine Softwarelösung, die das autonome Fahren ohne hochgenaue Karten ermöglichen soll.

Die Automatica 2023 dauert vom 27. bis 30. Juni 2023. Im Jahr 2022 kamen knapp 29.000 Besucher zur Messe mit 574 Ausstellern.