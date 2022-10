Sternschnuppen-Regen: Die Orioniden kommen in der Nacht

Packen Sie sich eine Isomatte, eine richtig warme Decke und eine Thermoskanne mit heißem Tee ein und dann heißt's: ab nach draußen, raus aus der Stadt auf irgendeinen Hügel mit guter Aussicht - und Sternschnuppen zählen!

Sternschnuppen-Höhepunkt ungestört vom Mond

Der Sternschnuppen-Schwarm der Orioniden hat in der Nacht von Freitag auf Samstag sein Maximum, dann sind bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde unterwegs. Übrigens: In Ausnahmejahren können sogar zwei- bis dreimal so viele Meteore über den Himmel flitzen.

Und diesmal stört kein Mondlicht die Suche nach den zarten Lichtstreifen, denn die Mondsichel geht erst gegen vier Uhr morgens im Osten auf. Falls Sie es so lange in der feucht-kühlen Oktobernacht aushalten, können Sie den Mond "ausblenden", beispielsweise hinter einer Hauswand.

Wann Sie die meisten Orioniden sehen können

Um möglichst viele Sternschnuppen zu sehen, würde es sich tatsächlich lohnen, in den Morgenstunden Ausschau zu halten. Denn dann steht das Sternbild Orion, aus dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen, hoch im Süden. Je höher dieser Ausstrahlungspunkt der Meteore ist, umso mehr Sternschnuppen sehen Sie. Um vier Uhr steht Orion besonders günstig, bis sechs Uhr morgens ist es stockfinster.

Vor Mitternacht dagegen werden Sie nur wenige der Sternschnuppen selbst entdecken, da Orion gerade erst aufgeht und der Dunst am Horizont die meisten Sternschnuppen schluckt.