LiFi statt WiFi: Internet mit Lichtgeschwindigkeit

Der Europäische Erfinderpreis ist so etwas wie der Oscar oder der Nobelpreis für Ingenieure. Am 4. Juli wird er in Valencia verliehen. Wir konnten einen der Nominierten auf dem Weg dahin in Erlangen treffen. Prof. Harald Haas, im mittelfränkischen Trautskirchen bei Neustadt an der Aisch aufgewachsen, hat mittlerweile einen Lehrstuhl für mobile Kommunikation an der Universität Edinburgh. Er hat eine schnellere Alternative zum W-Lan entwickelt. Seine Erfindung, das LiFi, basiert auf Licht.

LED ermöglicht eine hohe Datenrate

Datentransfer mit Licht: Möglich macht das eine leicht modifizierte LED-Lampe. Daran arbeitet Harald Haas schon seit mehr als 20 Jahren. Aus dieser Vision ist nun Wirklichkeit geworden. Der Professor hat eine Alternative zu W-Lan bzw. WiFi geschaffen: Light Fidelity oder LiFi. Light Fidelity nutzt Lichtwellen für die Datenübertragung und nicht mehr Funkwellen, erklärt Haas. "Die Bandbreite, die das Licht bietet, ist dreitausend Mal größer als das gesamte Funkspektrum, die Bandbreite ist auch nicht irgendwelchen Regulierungen unterworfen", erklärt der Forscher. Dies stehe im Gegensatz zu den funkbasierten Mobildatennetzen. Auch Lizenzen müssten dafür nicht bezahlt werden. "Eine unendliche Ressource, die wir nutzen wollen, um kommunizieren zu können, mit unseren Smartphones, mit unseren AR/VR Headsets, mit unseren 3D-Brillen", schwärmt Harald Haas.

Hohe Datensicherheit bei LiFi

Ein kleines Modul zum Senden und Empfangen macht das möglich. Mittlerweile ist es so klein, dass es in jedes elektronische Gerät passt – ca. 5x10 Millimeter groß. Diese Erfindung könnte die kabellose Kommunikation revolutionieren. Die Technik ist noch nicht weit verbreitet, wird aber schon im militärischen Bereich erprobt und geschätzt – und ist auch für Wirtschaftsunternehmen durchaus interessant, da ist sich Haas sicher. "LiFi wird geblockt von Wänden, wird geblockt von Decken, und damit entsteht eine erhöhte Sicherheit in der Datenübertragung."