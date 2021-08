La vaccinazione anti-Covid non causa più aborti

Vaccinazione e gravidanza: questo è un argomento intorno al quale si sono sempre intrecciate comprensibilmente molte paure, ma anche tante dicerie. Perché ovviamente, nessuna donna vuole che la protezione della sua salute sia a scapito del bambino che porta in grembo. E questo non è diversa nemmeno sotto pandemia. BR24-#Faktenfuchs continua a ricevere affermazioni che le vaccinazioni anti-Covid causano aborti, ma non ci sono prove tangibili.

Un utente afferma su Facebook: " è stato provato l'aumento degli aborti con la vaccinazione anti-Covid ". Un altra scrive: "Allora guardate lo studio britannico. Gli aborti spontanei sono aumentati". E un terzo scrive: "Negli Stati Uniti, il tasso di aborti spontanei sono aumentati del 400%". Ma quanto valgono queste affermazioni?

Nessun indizio di complicazioni

Secondo le conoscenze attuali, nulla. La cifra del circa 400% probabilmente risale ad un sito britannico di disinformazione, dove si parla di un aumento degli aborti in relazione alla vaccinazione. Presumibilmente, questi sarebbero aumentati del 366% tra le donne vaccinate. Le cifre sono tratte da un rapporto del governo britannico, ma vengono mal interpretate. Il sito è noto per la diffusione di disinformazione.

Ma prima di entrare più nel dettaglio su cosa c'è dietro questa falsa affermazione, vale la pena dare un'occhiata allo stato della ricerca sull'argomento vaccinazione e gravidanza.

Quanto sono sicuri i vaccini anti-Covid per le donne incinte?

Che cosa sappiamo sull'effetto delle vaccinazioni nei bambini non ancora nati? Attualmente su questo argomento non ci sono abbastanza dati provenienti da studi attendibili. Per questo motivo, la Commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko, Ständige Impfkommission) in Germania, non raccomanda ancora la vaccinazione per le donne incinte.

Tuttavia, questo non significa che lo Stiko sconsiglia la vaccinazione alle donne in gravidanza, ma la decisione spetta ad ognuna di esse. Dal punto di vista di 11 associazioni ginecologiche tedesche, il bilancio (senza particolari rischi di effetti collaterali) è positivo. In un comunicato stampa congiunto, gli esperti raccomandano quindi di vaccinare donne incinte con i vaccini mRNA a partire dal secondo trimestre.

I loro argomenti: In un follow-up sistematico di più di 5.000 donne incinte vaccinate, gli scienziati americani finora non sono stati in grado di trovare una singola indicazione per un‘ aumento delle complicazioni. Aborti spontanei, nati morti e nascite premature non si sono verificati più frequentemente tra donne incinte vaccinate rispetto tra quelle non vaccinate.

Decorso di Covid-19 spesso più grave nelle donne incinte

Un altro argomento a favore della vaccinazione è che nelle donne incinte un'infezione con il virus Sars-CoV-2 ha più probabilità di avere un percorso grave. Le associazioni ginecologiche hanno dichiarato che le donne incinte hanno sei volte più la probabilità di finire in terapia intensiva e 22 volte di dover essere ventilate.

In una meta-analisi, un team di ricercatori guidato da Nathalie Auger, dell'Università di Montreal, ha raccolto le esperienze fatte da 42 studi di osservazione con 438.548 casi di donne in gravidanza. In 7.569 di questi casi, vi era una positività al SARS-CoV-2. Con il virus, anche se senza sintomi, si è aumentato il rischio di gestosi del 33%. Anche le nascite premature ed i nati morti si sono verificati significativamente più spesso da madri infette.

In sintesi, si può dire che non ci sono ancora abbastanza dati per poter dire in modo definitivo quale sia il possibile rischio della vaccinazione durante la gravidanza. Tuttavia, non ci sono prove finora che la vaccinazione porti a più aborti spontanei. Gli aborti spontanei non si verificano più spesso del normale tra le donne vaccinate. D'altra parte, un metastudio su larga scala conclude che il rischio di parto prematuro e di nati morti è significativamente piu alto nel caso di un'infezione della madre con Sars-CoV-2.

Da dove viene la disinformazione?

Come fanno gli utenti a sostenere che il tasso di aborto è aumentato in relazione ad una vaccinazione Covid? É stato osservato anche in altre campagne di disinformazione passate, queste affermazioni sembrano aver trovato la loro strada da portali inglesi tradotti verso il tedesco.

Secondo un fact check dell'agenzia stampa Reuters, la falsa affermazione proviene dal portale britannico di disinformazione "The Daily Expose". Il sito ha precedentemente attirato l'attenzione per la sua disinformazione. L'articolo è intitolato "Il numero di donne che perdono il loro bambino non ancora nato, dopo aver fatto il vaccino anti-Covid, aumenta del 366% in solo sei settimane".

L'articolo e la cifra di circa 400 percento dell‘ aumento di aborti, sono stati successivamente diffusi su vari social network. Come fonte per la loro presunta rivelazione, gli autori dell'articolo si riferiscono ad un rapporto settimanale sulle reazioni e gli effetti collaterali dei vaccini Covid, emesso dell‘autorità di approvazione e supervisione medica per i medicinali (MHRA) del Regno Unito. Le cifre citate sono corrette, ma le conclusioni che gli autori ne traggono sono sbagliate, perché omettono un contesto importante.

Secondo la MHRA, sono stati documentati 6 aborti spontanei, tra il 9 dicembre 2020 e il 24 gennaio 2021, in donne che erano state vaccinate contro Sars-Cov-2. Ma non è chiaro se ci sia stato qualche legame con la vaccinazione. Nelle sei settimane successive (nel periodo dal 24 gennaio al 7 marzo) quel numero è salito a 28 aborti, ben 22 in più. Si tratta di un aumento aritmetico del 366%, quindi il rapporto è corretto. Ma gli autori non lo mettono in proporzione con il numero totale di donne che hanno ricevuto la vaccinazione durante lo stesso periodo. Anche questo numero è aumentato bruscamente.

Come ha spiegato un portavoce della MHRA all'agenzia di stampa Reuters, il numero totale delle prime vaccinazioni è passato da 1.340.043 a 4.322.791 persone tra i due rapporti. L'agenzia stima che la quota delle donne in età fertile tra i vaccinati è aumentata da 665.424 a 2.146.866 durante questo periodo, quindi più che triplicata.

Il rapporto non dice quante delle donne erano effettivamente incinte al momento della vaccinazione. Tuttavia, poiché anche prima della pandemia circa un quarto di tutte le gravidanze nel Regno Unito si concludeva con un aborto, un numero totale di 28 aborti tra più di due milioni di donne in età fertile tra i vaccinati con una dose, è, da aspettarsi, secondo l‘autorità, completamente indipendente dalla vaccinazione. Un portavoce affermava, che i rapporti di aborto in vicinanza di una vaccinazione vengono esaminati con cura, ma finora non c'era "nessuno schema" che indicasse un aumento del rischio.

In conclusione, la Commissione permanente per le vaccinazioni non raccomanda ancora la vaccinazione anti-Covid per le donne incinte, poiché non sono ancora disponibili studi attendibili. Viene lasciata quindi la decisione a favore o contro una vaccinazione alle donne stesse. Alle donne in gravidanza che hanno un rischi di un decorso grave dell’infezione o di contagiarsi, dovrebbe essere offerta una vaccinazione dopo un'attenta consultazione.

11 organizazzioni tedesche del settore di ginecologia raccomandano alle donne di farsi vaccinare. Questo perché le valutazioni sistematiche degli effetti collaterali nelle donne vaccinate degli Stati Uniti, non avevano fornito alcuna indicazione di aumento del tasso di aborto spontaneo, in più di 5.000 donne incinte vaccinate. D'altra parte, secondo vari studi, il rischio per le donne in gravidanza di ammalarsi gravemente di Covid o di subire un parto prematuro o morto è aumentato.

Da dove viene quindi la cifra del 400%? Viene da un articolo su un sito britannico di disinformazione che è stato ampiamente condiviso sui social network. Gli autori fanno riferimento alle valutazioni di un'autorità britannica sui possibili effetti collaterali della vaccinazione, ma non mettono in relazione questo aumento con l’aumento del numero di donne vaccinate, giungendo così ad una falsa conclusione.