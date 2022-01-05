İvermectin şu anda Covid-19 ilacı değildir

"Sen bir at değilsin. Sen bir inek değilsin. Gerçekten, hepiniz buna bir son verin artık." Bu ifade başta komik gelebilir ama Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA başka türlü nasıl açıklama yapacağını bilemedi. Ağustos 2021‘de bu çağrıyı kamuoyuna İvermectin kullanımı sebebiyle yapmak zorunda kaldı.

Nedeni: ABD'de birçok insan İvermectin ilacını alıp zehirlenmişti. Aynı gün Mississippi eyaletinin sağlık dairesi şu haberi geçti: Şimdiye kadar zehirlenme sebebiyle gelen acil durum çağrılarının yüzde yetmişi İvermectin kullanımı sebebiyle olmuştu.

Ivermectin, parazit bulaşmış insanlar ve hayvanlar için kullanılan bazı ilaçların etkin maddesidir. Bu ilaçlar örneğin vücutta bulunan yuvarlak solucanlara karşı kullanılıyor. Uyuz ve yüzdeki bir cilt iltihabı olan Rozasea’ya karşı da cilde sürülüyor.

Tüm dünyada insanlar İvermectin sebebiyle zehirleniyor

İvermectin zehirlenmelerinin artmasının sebebi Covid-19 hastalığına yakalanma korkusunda yatıyor. Çünkü İvermectin‘in sadece ABD'de değil, tüm dünyada hastalıktan koruyabileceği ve iyileşme ihtimalini yükseltebileceği düşüncesi yaygın.

Avrupa'da da örneğin Avusturya'da insanlar İvermectin sebebiyle zehirlendi. ORF’nin bir haberine göre Steiermark’ta yaşayan bir kadın yüksek doz nedeniyle yoğun bakıma alındı. Oberösterreichische Nachrichten’in haberine göreyse Yukarı Avusturya da İvermectin ilaçları o kadar çok satıldı ki stokları azaldı.

İvermectin‘in etkinliği konusunda işaretler vardı

İvermectin‘in Corona‘ya karşı etkili olup olmayacağı gerçekten araştırılıyor. Aynı şekilde başka var olan ilaçlar da Corona pandemisi başladığından beri kontrol ediliyor. Bu tür kullanımlar “off-label use” olarak adlandırılır, yani asıl amacının dışında bir kullanım. Bu tür bir kullanımı doktorlar tedavi özgürlüğü kapsamında nadir durumlarda uygulayabilir. Örneğin Remdesivir ilacı aslında Ebola‘ya karşı bir ilaç olarak geliştirilmişti. Avrupa İlaç Ajansı Remdesivir‘e artık Covid-19 hastalığının belirli tedavi şekillerinde uygulanmak üzere izin verdi. Hastaların daha hızlı iyileşmesine ve hastanede daha kısa kalmalarına katkıda bulunuyor.

İvermectin kullanımı konusunda şimdiye kadar birçok araştırma yapıldı ve Covid-19‘a karşı muhtemel bir etkisi sürekli olarak inceleniyor. İvermectin konusunda araştırmalar yapılmasının sebebi ise etkin maddenin daha önceden de virüsleri engelleyebileceği bulgusunun var olmasıdır. Haziran 2020 tarihinde bu konuda ümit verici bir laboratuvar araştırması yayınlanmıştı. Ama bu araştırmada denemeler in vitro uygulanmıştı, yani İvermectin araştırma kapsamında hastalara değil laboratuvardaki hücre kültürleri üzerinde uygulanmıştı. Etkin madde bu durumda Corona bulaşmış deney hücrelere uygulandı ve viral RNA miktarını büyük ölçüde düşürebildi. O zamanlar araştırmacılar şöyle demişti: "Bu nedenle İvermectin‘in insanlar üzerindeki muhtemel faydasını araştırmaya devam etmek gayet mantıklı.” Ama aynı zamanda ilaç gazetesi, bu laboratuvar araştırmasından başka sonuçlara varılmaması gerektiğini belirtti. Zira araştırmada uygulanan doz "insanlar için izin verilen dozun kat kat üzerindeydi.”

Bavyera’da yapılan Meta araştırma İvermectin’in etkinliği konusunda henüz bir bulguya ulaşmadı

Açık bir sonuca ulaşabilmek için tıp alanında ve diğer bilim dallarında Meta araştırmaları sıkça uygulanıyor. Burada, var olan araştırmalar yüksek kalite standartları ile birlikte inceleniyor. Araştırmaların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan sonuç gerçeğe çok yakın oluyor.

İvermectin için de bu tür Meta araştırmaları mevcut. En bilinenlerinden biri Bavyera’dan geliyor. Würzburg Üniversite Hastanesi‘nde çalışan biyolog Stephanie Weibel ve doktor Maria Popp etrafında oluşturulan bir ekip, 1678 kişinin katıldığı 14 araştırmayı inceledi. Meta araştırmalarının sonuçlarını bu yılın Ağustos ayında yayınladılar. Bu araştırmaların 9'u hastanede yatan Covid-19 hastalarını inceliyordu. 4 araştırma ayakta tedavi edilen hastalarla ilgiliydi ve bir araştırma da Corona enfeksiyonuna karşı koruma konusunda yapılmıştı.

Weibel ve Popp’un belirttiğine göre, İvermectin Covid-19‘a karşı etkinliği kanıtlanmamış durumda. "İvermectin Covid-19 enfeksiyonunu tedavi ettiğine veya önlediğine dair herhangi bir kanıt bulamadık. Ancak var olan kanıtların sayısı da sınırlı.” #Faktenfuchs’un sorusu üzerine Weibel ve Popp şöyle diyor: “Yani İvermectin Covid-19‘a karşı olan mücadelede faydalı olup olmadığına dair bir bilgimiz yok.” Faydası kanıtlanmadığı sürece de olası olumsuz yan etkileri daha ağır basıyor. Bu nedenden dolayı Weibel ve Popp’un tavsiyesine göre İvermectin sadece iyi tasarlanmış bilimsel araştırmalarda kullanılmalıdır.

Ama muhtemelen İvermectin hakkında bilimsel olarak daha iyi sonuçlar çok yakın zamanda elde edilebilir. “3 büyük araştırma (PRINCIPLE, COVID-OUT ve ACTIV) sonuçlanmak üzere ve umarız ki o zaman ilacın faydalı olup olmadığını öğrenebileceğiz” diyor Weibel ve Popp #Faktenfuchs’a. PRINCIPLE araştırması Haziran 2021‘den beri Büyük Britanya'da yürütülüyor ve şimdiye kadar 8000 katılımcının yer aldığı büyük bir araştırma. Araştırma kapsamında Covid-19‘un hastane dışında tedavi imkanları araştırılıyor. Bu araştırmanın sonuçları belli olur olmaz Weibel ve Popp da Meta araştırmalarını bu bilgiler dahilinde güncelleştirmek istiyor.

Üreticiler ve sağlık daireleri insanların kendi kendilerine İvermectin kullanması konusunda uyarıda bulunuyor

Bu arada üreticiler ve sağlık daireleri insanların kendi kendilerine İvermectin kullanması konusunda uyarıda bulunuyor. Avusturya'da meydana gelen vakalar sebebiyle üretici Merck Sharp & Dome (MSD) bir açıklamada bulundu: “MSD bu nedenle genel geçerli olan tıbbi öneriler çerçevesinde maddenin Covid 19’a karşı kullanımının uygun olmadığı belirtiyor” diye açıkladı ilaç şirketinin Avusturya bürosu. Onun yerine aşı olmak çok daha iyiymiş: “MSD son olarak da C19 aşısının pandemiye karşı mücadelede ilk sırada yer aldığını belirtmek ister.”

Almanya’da salgınlara karşı mücadelede yetkili olan Robert Koch Enstitüsü, 20 Ekim tarihinde “sadece kontrollü klinik araştırmalarda tedavi ve önlem amaçlı kullanılmasını” tavsiye ediyor. “Kontrolsüz kullanımlarda ağır derecede zehirlenme riski” bulunuyormuş. Yani, kendi kendinize kullanırsanız, zehirlenebilirsiniz.

FDA bu yılın Mart ayında bir uyarıda bulunmuştu: İvermectin kullanımında yan etki olarak kusma, ishal, mide ağrıları, yüz şişmesi ve hepatit gibi karaciğer sorunları ortaya çıkabilir ve bunlar hastanede tedaviyle sonuçlanabilir.

Sonuç

Şu anda İvermectin‘in insanlarda Covid-19'u önleyebileceği veya tedavi edebileceği konusunda herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor. İvermectin kullanımında aşırı doz ve zehirlenme riski mevcut.

Bu nedenle üreticiler ve sağlık daireleri özel kişilerin asla İvermectin kullanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. İvermectin‘in Covid-19 tedavisinde faydaları veya tehlikelerini ortaya çıkaracak araştırmalar sürüyor.