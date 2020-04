Hubble - das Weltraumteleskop hat unseren Horizont erweitert

"Vor Hubble war das Universum etwas langweiliger", sagt Ray Villard vom wissenschaftlichen Weltraumteleskop-Institut (Space Telescope Science Institute / STScI) in Baltimore. Wie wir seit 1990 den Weltraum sehen, liegt vor allem an Hubble, seinen spektakulär bunten Bildern und inzwischen rund 1,3 Millionen Beobachtungen, darunter: Galaxien, ihre Form, Struktur und Geschichte sowie die gigantischen Schwarzen Löcher in ihren Zentren. Dass es Exoplaneten gibt, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und dass sich das Weltall immer schneller ausdehnt. Hubble hat bis zu 13 Milliarden Lichtjahre tief ins All geschaut und damit weit in die kosmische Vergangenheit.

"Hubble hat das Universum zu den Menschen nach Hause gebracht. Es hat die Schönheit des Universums allen Menschen weltweit zugänglich gemacht, nicht nur wenigen professionellen Astronomen als Privileg." Projektwissenschaftlerin Antonella Nota von der europäischen Raumfahrtagentur ESA.

Hubble - ein Omnibus im All

Dabei ist Hubble (Hubble Space Telescope / HST) kein wendig flatterndes Objekt im All, sondern eher der Typ Omnibus. Das Weltraumteleskop hat eine Länge von mehr als 13 Metern und ein Gewicht von rund elf Tonnen. Hubble rast mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde und erkundet in einer Höhe von 615 Kilometern über der Erde das All, damit er mit seinen hochauflösenden Kameras und ohne störende Erdatmosphäre einen möglichst klaren Blick in die unendlichen Weiten hat. Rund 20 Jahre vergingen von der Planung bis zum Bau und Abtransport des Weltraumteleskops ins All. Hubble wurde von der NASA gebaut. Die ESA ist mit 15 Prozent am Projekt beteiligt. Hubble sollte zehn Jahre im Weltraum arbeiten, aus denen nun 30 geworden sind.

Hubble - die "Drama-Queen" unter den Weltraumteleskopen

Dabei begann Hubbles Laufbahn mit einem Fehlstart: Hubbles 2,4 Meter großer Hauptspiegel war fehlerhaft und die Bildqualität nicht besser als bei bodengebundenen Teleskopen. "Der Spiegel wurde sehr präzise gefertigt - nach einer falschen Formel", sagt Jennifer Wiseman, Nachfolgergin von David Leckrone, der viele Jahre der leitende NASA-Wissenschaftler des Projekts Hubble war. Die Enttäuschung war groß, aber auch der Einfallsreichtum der Hubble-Betreuer. Als ob sie die Notwendigkeit geahnt hätten, bauten die Hubble-Konstrukteure das Weltraumteleskop so, dass es im All repariert und Instrumente ausgetauscht werden können. Das ist bisher einzigartig. Und so bekam Hubble 1993 eine Brille verpasst, in Form eines speziellen optischen Systems, und liefert seither scharfe und beeindruckende Bilder.