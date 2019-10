Frühe Vierfüßer lebten wohl im Wasser und nicht an Land

Die ersten Tetrapoden entwickelten sich aus den Fischen im Devon-Zeitalter, das vor etwa 360 Millionen Jahren endete. Das bisher bekannte Wissen stammte von wenigen Gattungen der Vierfüßer, hauptsächlich Ichthyostega and Acanthostega, bei denen es nahezu komplette Skelette zu untersuchen gab. Von den meisten anderen Tetrapoden aus dem Devon waren es hingegen nur ein paar Kieferreste und Knochen der Gliedmaßen. Das war genug, um festzustellen, dass diese Tiere existierten, aber zu wenig für aussagekräftige Erkenntnisse. Zudem lebten Ichthyostega and Acanthostega ganz am Ende des Devon. Manche Überreste der Tetrapoden sind aber bis zu 373 Millionen Jahre alt und damit viel älter. Der älteste Fußabdruck ist sogar 390 Millionen Jahre alt. Die Tetrapoden aus dem Devon haben also eine lange Frühgeschichte, von der man bis jetzt allerdings wenig wusste. Das fanden Forscher frustrierend, denn die Eroberung des Landes ist eine der wichtigsten Phasen in der Geschichte der Wirbeltiere.

Sehr alte und sehr gut erhaltene Fossilien

Ein neu entdeckter russischer Tetrapode, den Forscher von der Universität Uppsala in der Fachzeitschrift Nature beschreiben, ändert das nun komplett. Parmastega aelidae ist 372 Millionen Jahre alt. Damit sind seine Fossilien nur wenig jünger als die ältesten Knochenfragmente von Tetrapoden. Die Fossilien von Parmastega stammen aus einer Kalksteinformation in der Nähe der Stadt Uchta in Nordrussland. Kleine und große Exemplare wurden dort gefunden, der größte hatte einen Kopf mit einer Länge von rund 27 Zentimetern. Fischähnliche Merkmale bei manchen Knochen weisen darauf hin, dass Parmastega nicht nur der früheste, sondern auch der primitivste unter den gut erhaltenen Tetrapoden aus dem Devon ist.