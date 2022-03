Faktenfuchs: Tvrdnje o cijepljenju djece u provjeri

Preporuka koju su mnogi roditelji čekali: 09. prosinca (decembra) je stalna komisija za cijepljenje (Stiko) objavila da u Njemačkoj djeca od pet godina starosti smiju biti cijepljena cjepivom "comirnaty" firme BioNTech/Pfizer. Ta preporuka se ne odnosi načelno na svu djecu, no Stiko kaže da djeca od pet do jedanaest godina starosti smiju primiti to cjepivo. S tim u svezi postoje već različite glasine tako da je faktograf (Faktenfuchs) pregledao i provjerio one najčešće.

Cjepljene je uredno dopušteno i nije eksperiment

Već od nastanka cjepiva za odrasle postoje tvrdnje protivnika cijepljenja da cjepiva protiv korone nisu dostatno ispitana i provjerena za uporabu. Tako je faktograf na jednom telegram-kanalu pronašao vijest da roditelji ne bi trebali dopustiti cijepljenje djece "nedovoljno isprobanim cjepivom" jer je to "eksperiment na djeci". To je krivo. Prije nego što je cjepivo firme BioNTech/Pfizer po imenu "comirnaty" dopušteno za uporabu od centralne europske agencije za lijekove (EMA) prošlo je sve potrebne provjere pri čemu su učinci i rizici za djecu pomno ispitani i objavljeni u odgovarajućoj medicinskoj studiji u "New England Journal of Medicine".

U referentnoj skupini djece u dobi od pet do jedanaest godina bilo je ukupno 2268 djece pri čemu je 1517 djece dobilo cjepivo comirnaty a 751 djece dobilo je placebo. Kod djece koja su primila comirnaty cjepivo zabilježena su tri slučaja covida-19, a kod djece koja su primila placebo bilo je 16 slučajeva covida-19, iz čega proizlazi da je učinkovitost cjepiva 90,7%. Kod cijepljene djece nisu zabilježene ozbiljnije nuspojave.

Djeca nisu jače ugrožena nuspojavama cjepiva

Od početka cijepljenja govori se o različitim nuspojavama istoga. Kao reakcije na cijepljenje pojavljuju se često bolovi ili otekline na ruci (na mjestu uboda), umor i temperatura, no teži oblici nuspojava su izuzetno rijetki. Neki protivnici cijepljenja ističu kako su djeca izrazito ugrožena tim cjepivom, te da su djeca cijepljenjem mnogo više ugrožena teškim nuspojavama nego odrasli, pa sve do toga da cijepljenje može izazvati smrt djece.

Faktograf je pogledao stanje u dvije države u kojima se već duže vrijeme provodi cijepljenje djece protiv covida-19 od pet godina starosti. U USA se to provodi od početka studenoga (novembra) i tamo je prema podacima tamošnje zdravstvene službe do 21.12. cijepljeno 3,7 milijuna djeca s dvije doze i još 2,5 milijuna s jednom dozom

Dječji liječnik Michael Hubmann, član predsjedništva bavarske udruge dječjih liječnika je u razgovoru za faktograf izjavio da mu iz američkih izvora nisu poznate nikakve teške nuspojave vezane uz navedeno cijepljenje.

Slično je i u Izraelu gdje kampanja cijepljenja djece teče od 22.11. Nakon prvih deset dana i 60.000 cijepljenih nije bilo nikakvih težih nuspojava, izvijestio je "The Times of Israel" pozivajući se na informacije nadležnih izraelskih zdravstvenih tijela.

Upale srčanog mišića mogu se pojaviti ali su uglavnom blaže naravi

Posebno često se tematizira jedna od mogućih nuspojava, a to je upala srčanog mišića tkzv. miokarditis. Pri tome protivnici cijepljenja ističu da "mRNA cjepiva BioNTech/Pfizera i Moderne mogu imati smrtne posljedice, a posebno se to odnosi na moguće upale srčane muskulature, pri čemu su izrazito pogođeni cijepljeni muškarci mlađe dobi."

Točno je da se miokarditis i perikarditis kao nuspojave mRNA cjepiva mogu pojaviti, posebno kod mlađe muške populacije. U Njemačkoj takve pojave prati Paul-Ehrlich-Institut (PEI). U svom zadnjem izvještaju PEI navodi da je do 30.11.2021. prijavljeno ukupno 1554 slučaja miokarditisa ili perikarditisa nakon cijepljenja s comirnaty (BioNTech/Pfizer) ili spikevax (Moderna) vakcinama. "Postotak miokarditisa ili perikarditisa nakon druge doze cjepiva comirnaty kod dječaka i mladih (18-29 godina) iznosi 8,97 odn. 8,68 slučajeva na 100.000 cijepljenih," piše PEI. Dakle, na 1000 cijepljenih to je 0,0897 slučajeva.

Znači, ta nuspojava je moguća ali je rijetka. A prema sadašnjem stanju medicine se takav miokarditis/perikarditis može vrlo efikasno liječiti. Predsjednik PEI-a Klaus Cichutek izjavio je za BR na tu temu: "Što se miokarditisa i perikarditisa kod djece i mladih nakon cijepljenja protiv covida-19 tiče tu nema nekih većih problema, sve se može lako izliječiti bez nekih posljedica."

To potvrđuje i statistika PEI-a kod smrtnih slučajeva vezanih uz miokarditis/perikardits. Prema izvještaju PEI-a "nakon provedene autopsije samo se tri smrtna slučaja mogu dovesti u vezu sa cjepivom." Za usporedbu: u Njemačkoj je do 30.11.2021. iskorišteno 107 milijuna doza mRNA cjepiva za cijepljenje ljudi.

Osim toga nije baš logično navoditi oboljenja srčanih mišića kao argument protiv cijepljenja, jer u međuvremenu je ustanovljeno da covid-19 oboljenje nosi veće rizike za takvu bolest srca. To je vidljivo u izraelskoj studiji iz kolovoza (augusta) 2021., koja je objavljena u "New England Journal of Medicine".

Je li cijepljenje protiv korone uopće korisno za djecu?

Protivnici cijepljenja često ističu da cijepljenje ionako nema neku korist za djecu. "Djeca i mladi ne moraju se plašiti teških ili čak smrtnih posljedica kod eventualne zaraze covidom-19", piše tako u pamfletu jedne antivakserske grupe.

Točno je da djeca i mladi skoro nikad ne obole teško od covida-19.

Infekcija SARS-Cov-2 zbilja ne nosi za njih iste rizike kao za odrasle. Michael Hubmann kaže da, iako su te brojke niske, cijepljenje mlade populacije smanjilo bi ih još više: "To su zbilja niske brojke u toj starosnoj skupini, ali su strašne pojedinačne sudbine." Osim toga postoje i drugi dobri razlozi zbog čega bi trebalo cijepiti djecu, kaže infektolog Johannes Huebner s dječje klinike u Munchenu. Naime, cijepljenjem djece štitimo i osobe iz njihove okoline, govori Huebner, kao što su bake i djedovi, ujak ili strina te prijatelji koji imaju neke druge bolesti ili slabiji imunološki sistem, jer i djeca mogu dobiti infekciju te, iako oni ne moraju imati teže posljedice, oni mogu zarazu covida-19 prenijeti na druge osobe. "Da imam djecu u toj dobnoj skupini dao bih ih cijepiti", zaključio je Huebner. To stajalište potpuno podržava i Hubmann.

Osim vrlo malo vjerovatnih teških i smrtonosnih posljedica postoje i moguće dugoročne posljedice covida-19 za djecu i mlade. Poznat je tkzv. long covid sindrom. Stručna skupina pod vodstvom kanadske epidemiologinje Anne Funk analizirala je podatke oko 1900 djece pozitivne na covid-19 iz 41 ambluante iz deset država u razdoblju od ožujka (marta) 2020. do siječnja (januara) 2021. godine. Anne Funk i njezin tim pratili su djecu do tri mjeseca nako infekcije. Rezultat i zaključak: šest posto oboljele djece je i nakon tri mjeseca imalo simptome covida-19 kao što su umor, povišena temperatura, glavobolja ili gubitak osjeta okusa.

"Ozbiljni podaci govore o jedan do tri, negdje do pet posto, ali sada kada imamo visoku zaraznost omikronom onda su i ovi brojevi u tako kratkom vremenu zabrinjavajući", kaže Michael Hubmann. On napominje i da je Stiko već kod delta soja upozoravao da postoji visoka vjerovatnoća kako će do kraja zime praktički svako dijete ili biti cijepljeno ili zaraženo. Tako da bi i relativno niske brojke mogle izazvati veliki broj apsolutno zaraženih. Samo jedan proizvoljni primjer: u slučaju da bude zaraženo milijun djece i da uzmemo samo dva postotnu stopu long covid sindroma to bi značilo da imamo 20.000 slučajeva.

Zaključak

Cijepljenje djece BioNTech/Pfizer cjepivom "comirnaty" je prema sadašnjim spoznajama efikasno, sigurno i bez teških nuspojava. Iako je rizik za djecu od teških posljedica covida-19 minimalan stručnjaci ipak preporučuju cijepljenje jer se tako bitno smanjuju rizici prenošenja infekcije na okolinu kao i teška oboljenja poput long covida.